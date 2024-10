Adiado o prazo para inscrições no Hackaton Pop de combate à desinformação sobre mudanças do clima

O novo prazo para inscrições no Hackaton Pop de combate à desinformação sobre mudanças do clima foi adiado para 14 de outubro de 2024.

O Hackaton Pop é uma iniciativa de popularização da ciência voltada a estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de instituições públicas de todo o Brasil. Equipes de três a cinco estudantes podem se inscrever gratuitamente por meio deste formulário online.

Uma equipe de cada região do país será selecionada para participar da segunda etapa, presencial em Brasília, entre os dias 6 e 8 de novembro, durante as atividades da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Confira as regras de participação no edital.

O Hackaton Pop é organizado pela Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Educação, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

Eventuais dúvidas podem ser enviadas ao email [email protected]