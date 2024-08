Adesivaço e propostas de governo com caminhão de som marcam o dia de Flávia Morando

O crescente apoio ao projeto da candidata à prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, foi um fator marcante durante as atividades de campanha deste sábado (24/08), que teve a companhia do atual prefeito Orlando Morando, candidatos a vereador e demais apoiadores.

Os compromissos do dia foram iniciados com um grande adesivaço em carros. O evento, que registrou grande adesão, se estendeu da manhã ao período da tarde, culminando em um caminhão de som que percorreu as principais ruas da cidade, na qual Flávia entoou suas principais propostas de governo.

Entre as regiões do Centro e bairro Dos Casa, a candidata deu ênfase aos seus planos nos setores da Saúde, como a criação do Hospital Infantil, esporte e lazer, detalhando a permanência na expansão das Arenas e Praças-Parque.

“Uma prioridade em nossa plataforma de trabalho na Saúde é a viabilização do Hospital Infantil, garantindo aumento e melhoria de atendimento em média e alta complexidade. Já os programas da Arena e Praça-Parque foram mais que aprovados pela população na gestão do prefeito Orlando Morando. Ele iniciou de forma brilhante essa ação, que tem sempre uma demanda de uma localidade. Vou trabalhar para dobrar as quantidades existentes “, afirmou Flávia.

Divulgação

Durante o percurso, muitos foram os apoios registrados dos moradores. Desde 2017, São Bernardo, por meio da gestão do prefeito Orlando Morando, vem promovendo a entrega do maior pacote de obras e projetos por todo o município. Entre eles, o Piscinão do Paço, quatro viadutos, hospitais, além de programas como o Asfalto Novo, que já revitalizou mais de 600 km de vias e o Mais Luz, que promoveu a substituição completa de toda iluminação do município por lâmpadas em led.

Além das atividades destacadas, a prefeiturável também esteve em visita em empresas da cidade, promovendo diálogo com os trabalhadores e destacando suas propostas para mais abertura de cursos e ações para a qualificação profissional de moradores, além de abordar também metas para a segurança.