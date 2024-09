Adelmo e Mateus ficam em quinto lugar no Futures de Varsóvia do Circuito Mundial

Adelmo e Mateus encerraram o Futures de Varsóvia do Circuito Mundial em quinto lugar. Neste sábado (31/8), os brasileiros venceram nas oitavas de final os suecos Grahn e Isaksson por 2 sets a 0 (21/19 e 21/14). Nas quartas de final, eles foram superados por outra dupla da Suécia, Andreasson/A. Andersson, por 2 sets a 0 (14/21 e 11/21).

Adelmo e Mateus disputaram duas etapas futures do Circuito Mundial, Brno, na República Tcheca, e Varsóvia, na Polônia, visando criar bagagem para o Circuito Brasileiro de Vôlei de praia. As etapas Futures do Circuito Mundial de Vôlei de Praia são uma porta de entrada para duplas que buscam se desenvolver no circuito internacional.

Resultados das eliminatórias:

Oitavas de final

Adelmo/Mateus (BRA ) 2 x 0 Grahn/Isaksson (SUE ) – 21/19 e 21/14

Quartas de final

Adelmo/Mateus (BRA ) 0 x 2 Andreasson/A. Andersson (SUE ) – 14/21 e 11/21