Adele enfrenta processo de plágio no Brasil: cantora pede caução de R$ 1 milhão

No âmbito da Justiça do Rio de Janeiro, a defesa da renomada cantora Adele, juntamente com a gravadora Sony Music, protocolou um pedido de caução nesta terça-feira. O requerimento refere-se ao processo de plágio instaurado pelo músico brasileiro Toninho Geraes, que alega que a canção “Million Years Ago” é uma cópia de sua obra intitulada “Mulheres”.

O pedido apresentado pelos advogados da artista solicita o depósito de R$ 1 milhão como forma de garantir a compensação por possíveis danos decorrentes da decisão liminar emitida no dia 15 de dezembro. Essa liminar proíbe a Sony de reproduzir ou comercializar a faixa acusada de plágio, gerando repercussões significativas para a artista.

Em declaração à imprensa, Fredímio Trotta, advogado de Toninho Geraes, qualificou as ações da defesa de Adele como uma tentativa de desviar a atenção da verdadeira questão e intimidar seu cliente. Ele criticou a estratégia alegando que o músico, já vulnerável devido a problemas de saúde, foi alvo de práticas consideradas inaceitáveis por parte dos réus.

“A solicitação tem dois propósitos claros: criar uma cortina de fumaça para obscurecer a verdade e tentar desestabilizar o autor”, afirmou Trotta. O advogado acrescentou que considera o pedido não apenas moralmente questionável, mas também juridicamente infundado, citando precedentes na legislação brasileira onde não é obrigatória a prestação da caução.

O processo judicial contra Adele foi iniciado em fevereiro do ano passado por Geraes, que busca uma indenização no valor de R$ 1 milhão. O músico também direciona suas reivindicações contra Greg Kurstin, produtor da canção, e outras três gravadoras que representam a artista, incluindo a Sony e a Universal.

Além da indenização, o compositor pleiteia os direitos autorais da música em questão, cujo valor ainda é indeterminado. Essa quantia depende de informações confidenciais sobre vendas e audiência que só poderão ser acessadas mediante autorização judicial.