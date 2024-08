Adaptação teatral da obra Os Ratos, clássico de Dyonélio Machado, estreia em SP

Este espetáculo teatral, adaptado da obra de Dyonelio Machado, narra um dia “terrível” na vida do funcionário público Naziazeno Barbosa, um cidadão comum, pobre, pai de família, casado e acossado por uma existência miserável, que acorda com um sério problema: o leiteiro ameaça cortar-lhe o fornecimento de leite caso ele não pague, até a manhã seguinte, uma dívida de 53 mil réis.

Assim, a narrativa irá abordar a busca de Nazazieno pelas ruas da cidade de Porto Alegre dos anos 1930 por alternativas diversas que possam lhe proporcionar o dinheiro para quitar a dívida com o leiteiro.

Um drama sufocante e atual, cujo “herói” vive uma jornada épica pela cidade, em um único dia.

Esta encenação de Os Ratos, da mesma forma que o livro, tem uma linguagem simples, direta, econômica, na qual irá transparecer a angústia do protagonista Naziazeno em resolver seu problema, numa corrida labiríntica contra o tempo na busca do dinheiro que possa saldar a dívida..

O roteiro expõe o desenvolvimento psicológico da personagem Naziazeno, suas peripécias ao longo da narrativa para saldar sua dívida com o leiteiro, bem como sua relação com outras personagens do enredo.

Por fim, uma conclusão bastante particular acerca do mundo em que a trama acontece, no qual todos nós podemos estar inseridos.

Assim como Dyonélio Machado no texto original, esta montagem teatral busca o âmago de conflitos do homem em sociedade, cobrindo a gama de sentimentos que a vida moderna pode suscitar em uma pessoa.

FICHA TECNICA

Elenco: Guilherme Gruber; Karina Kiss; Vince Vinnus; William Nobre; Deivid Bispo

Direção: Karina KIss e Guilherme Gruber

SERVIÇO:

