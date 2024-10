ACSP sedia evento da São Paulo Arbitration Week

Entre os dias 14 e 19 de outubro acontece a SPAW – São Paulo Arbitration Week, evento anual que reúne especialistas, acadêmicos, advogados e partes interessadas no campo da arbitragem, mediação e outros métodos alternativos de resolução de disputas. A SPAW é organizada com o objetivo de promover o debate sobre questões atuais e tendências em arbitragem no Brasil e no cenário internacional.

A SPAW inclui uma série de conferências, workshops, painéis de discussão e eventos de networking, para proporcionar troca de experiências e fortalecimento de conexões profissionais no campo da arbitragem. Participam profissionais do setor público e privado, empresas, escritórios de advocacia e instituições especializadas em arbitragem, além de acadêmicos e estudantes interessados no tema.

Como parte da programação da SPAW, na terça-feira (15), das 9h às 12h, no auditório da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial (CEMAAC), em parceria com a Associação Brasileira dos Estudantes de Arbitragem (ABEArb), realizará o “Papo de Moot & Temas da XV Competição Brasileira de Arbitragem”, com o intuito de estimular o mundo acadêmico a se aprofundar na arbitragem, em especial, por meio das competições da referida área.

O evento será voltado para os participantes da competição de mediação e arbitragem, discutindo casos e assuntos relacionados, com a presença de grandes juristas e árbitros. Participações confirmadas: Francisco Cahali, Paulo Lucon, Guilherme Setoguti, entre outros.

Guilherme Giussani, diretor técnico da CEMAAC, afirmou que é uma honra fazer parte desse calendário da SPAW. “É muito difícil conseguir um espaço na programação, porque todas as propostas devem ser apresentadas e são avaliadas de forma muito criteriosa pelos organizadores que verificam, inclusive se elas atendem e respeitam às regras estabelecidas”, destacou.

Vale ressaltar que as palestras são gratuitas e, ao final do evento, os participantes receberão um certificado de participação.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição pelo link no Sympla.

Confira a seguir a programação do dia 15.

Painel 1 – 9h30

Papo de Moot

Maria Luiza Negreiros, Master of Laws (LL.M) em International Dispute Resolution pela Humboldt Universität zu Berlin. Vice-secretária do Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Associada ao Instituto Brasileiro de Direito da Construção (IBDiC) e ao Infra Women Brazil. Advogada associada ao Toledo Marchetti Advogados.

Pietro Webber, sócio de Judith Martins-Costa Advogados. Mestrando em Direito Civil (USP), Especialista em Arbitragem (OAB) e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRGS). Atua como secretário administrativo de tribunais arbitrais. É assessor da Diretoria do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e secretário-geral da presidência do Instituto de Estudos Culturalistas (IEC).

Moderadora: Vitória Almeida (ABEArb)

Painel 2 – 10h30

Temas de Procedimento do Caso da XV CBAM

Painelistas:

Ana Clara Viola, advogada do Stocche Forbes Advogados, mestre em Direito Processual Civil pela USP.

Leonardo Ohlrogge, advogado sênior no time de arbitragem do escritório MLL Legal em Zurique (Suíça). Doutorado na Universidade de St. Gallen (Suíça). LL.M. na Universidade de Frankfurt (Alemanha). Graduado em Direito pela PUC-RS.

Paulo Lucon, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, instituição na qual se graduou e obteve os títulos de mestre, doutor e livre docente. Conselheiro e presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Sócio do escritório de Lucon Advogados.

Moderadora: Letícia Leles (ABEArb)

Painel 3 – 11h15

Temas de Mérito do Caso da XV CBAM

Adriana Sarra de Deus, professora doutora de Direito do Comércio Internacional na USP. Advogada e árbitra especializada em direito da construção. Diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Construção (IBDIC) desde 2021. Coordenadora da Liderança Setorial de Mediação e Arbitragem do Infra Women Brazil desde 2020 e do Grupo de Estudos de Arbitragem e Direito da Construção do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) desde 2022.

Francisco José Cahali, Professor doutor na graduação e no programa de pós-graduação da PUC-SP e professor convidado da Universidade de Salamanca – USAL, para período de investigação como pós-doutorado em Arbitragem. Diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo.

Guilherme Setoguti, advogado com atuação nas áreas de contencioso societário e cível, direito societário/M&A, recuperação de empresas, falência e special situations. Doutor, mestre e bacharel pela USP. Professor do Insper. Coordenador do grupo de estudos em arbitragem e direito societário do CBAr.

Moderadora: Luiza Queiroz de Castro (LiArb UFC)