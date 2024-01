ACSP pede ao Governo Federal que prorrogue o prazo de adesão ao Simples Nacional 

O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Roberto Mateus Ordine, encaminhou ofício ao Ministro Márcio França, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, solicitando a prorrogação do prazo para adesão de empresas ao regime especial de tributação conhecido como Simples Nacional. O prazo final ocorre em 31 de janeiro de 2024. O pleito da ACSP é que o prazo seja estendido até abril ou maio.

Segundo a presidência da ACSP, o pedido de adiamento de prazo tem justificativas importantes. “O mês de janeiro é um período em que o empreendedor precisa cumprir inúmeras obrigações legais. Além disso, o sistema operacional de adesão ao Simples Nacional ficou inoperante por um período. Nossa preocupação é que esses empecilhos diretos e indiretos impeçam que pequenos empreendedores desfrutem do regime tributário a que têm direito”, explica Ordine.

A ACSP também reforçou no documento enviado ao Ministério que um conflito de informações tenha gerado restrições indevidas e atrapalhado o processo de adesão online, quanto à integração da base de dados da Prefeitura de São Paulo e a Receita Federal. O secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, também foi acionado pela entidade, visando apoio ao pleito em favor das MEs (Microempresas) e das EPPs (Empresas de Pequeno Porte).