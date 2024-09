ACSP: Confiança do Consumidor segue na zona neutra no mês de agosto

O Índice Nacional de Confiança (INC), elaborado para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pela PiniOn, alcançou, em agosto, a 100 pontos, mantendo estabilidade em relação a julho, porém diminuindo 2,9%, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O nível alcançado pelo INC mostra estabilidade na zona neutra, com valores abaixo de 100 indicando pessimismo e valores acima de 100, otimismo. A pesquisa foi conduzida com uma amostra de 1.679 famílias em todo o país, incluindo capitais e cidades do interior.

Em termos regionais, houve aumento da confiança em todas as regiões, com exceção do Centro Oeste. Em termos de classes socioeconômicas, houve diminuição do índice nas classes AB e DE e aumento na C.

As famílias tiveram deterioração na percepção em relação à situação financeira atual, agravado pela diminuição da segurança no emprego, embora suas expectativas para o futuro tenham permanecido estáveis.

Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que “a queda na confiança em relação à situação econômica atual fez com que as pessoas se mostrassem menos dispostas a comprar itens de maior valor, como carros e imóveis, e também a adquirir bens duráveis, como geladeiras e fogões”. Ruiz de Gamboa acrescenta que, por outro lado, a intenção de investir, que está mais ligada às expectativas para o futuro, se manteve estável.

Em síntese, o INC de agosto mostrou, de forma geral, estabilidade, mantendo-se no campo neutro, em termos de confiança. A resiliência da inflação e a manutenção de juros ainda elevados, por um lado, que contribui para a deterioração da confiança, e, por outro, o mercado de trabalho aquecido, que afeta positivamente a percepção em quanto à situação financeira das famílias, parecem compensar-se, resultando na manutenção do índice.