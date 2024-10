ACSP: 39,4% dos paulistas pretendem ir às compras no Dia das Crianças

Em geral, tal como ocorreu em nível nacional, nas intenções de compra manifestadas predominam itens tradicionais para esta data, como roupas, calçados e acessórios (31,6%), boneca (18,4%), bola de futebol (8,8%), bicicleta (8,9%) e carrinho (13,7%).

Ao contrário das tendências observadas em todo o Brasil, houve um aumento na intenção de compra de determinados itens eletrônicos, como celulares, computadores, notebooks e tablets.

A participação dos serviços, especialmente em relação a ingressos para cinema, teatro, zoológico e parques aquáticos, que representam, 8,4%, continuou a crescer em comparação à pesquisa do ano anterior. No entanto, essa categoria ainda mantém uma importância reduzida nas intenções de compra.

Com relação à forma de pagamento, houve predominância da preferência pela modalidade à vista para todas as categorias de bens e serviços consideradas na pesquisa, o que poderia ser explicado pelo ainda elevado custo do crédito.

Cidade de São Paulo

A pesquisa também permitiu obter as intenções de compra de uma amostra de residentes na cidade de São Paulo (372). Em linhas gerais, os resultados desse recorte seguem as tendências estaduais, tal como mostra a Tabela 2, que contém as principais categorias de bens e serviços associados a essas intenções de compra municipais. A maioria dos entrevistados pretende adquirir itens em grandes redes do varejo (48,2%), que custem entre R$ 50 e R$ 450 (75,2%), em lojas físicas, de forma presencial (51,6%), pagando, preferencialmente, à vista.

Contudo, a pesquisa na cidade de São Paulo apresentou duas diferenças importantes em relação à sondagem estadual. Em primeiro lugar, os entrevistados, em sua maioria, não pretendem comprar (39,8%) presentes no Dia das Crianças e, de forma majoritária, não manifestaram intenção de gastar mais do que no ano passado (38,9%). Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, de modo geral, também em nível estadual e municipal, as intenções de compra para o Dia das Crianças sinalizam a maior preferência pelos itens tradicionais adquiridos nessa data.

“Assim como a tendência observada em todo o País, as perspectivas de vendas para 2024 parecem menos promissoras do que as do ano anterior. Isso se deve ao aumento nos preços de produtos básicos, que afeta o poder de compra das famílias paulistas, especialmente em um contexto de alto endividamento. No entanto, assim como em nível nacional, o número de indecisos cresceu significativamente, o que pode representar uma oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas”, completa Ruiz de Gamboa.