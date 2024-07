Acquamotion recebe troféu de “Melhor Parque Aquático do Brasil”

Mais do que o primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul, o “Melhor Parque Aquático do Brasil”! Na última quarta-feira, dia 24 de julho, Acquamotion, de Gramado (RS), recebeu o troféu do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.

Na ocasião, o gerente de Parcerias do portal Melhores Destinos, Marcel Bruzadin, realizou a entrega. “Esse prêmio é um reconhecimento dos próprios viajantes, que visitaram os parques e votaram em nossa pesquisa escolhendo os melhores do País”.

O diretor de Operações do Acquamotion, Peterson Perin, recebeu o troféu e destacou o trabalho incansável de toda a equipe para promover momentos incríveis e de encantamento aos visitantes. ‘’Nosso compromisso é proporcionar experiências inesquecíveis aos turistas, com atrações emocionantes e momentos de pura diversão para a família através da nossa estrutura completa de lazer e entretenimento’’, diz, e completa: “E tem ainda os benefícios para a saúde das águas termais, como relaxamento, alívio de dores e bem-estar em geral. O Acquamotion é único”.

Em meio a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias, o parque possui sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus. Indoor estão as piscinas de ondas, a com jatos massageadores e bar molhado e a com dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Na área externa há mais três, sendo uma com borda infinita e vista para a natureza.

Além da diversão em águas quentinhas, Acquamotion apresenta o espetáculo Acquashow, que tem como protagonista a água e toda a sua força, formas e variáveis. A atração propõe uma reflexão sobre esse elemento natural tão importante para a humanidade.

Criado em 2016, o Prêmio Melhores Destinos tem o objetivo de premiar empresas e serviços que se destacam no Turismo, a partir da opinião pública. A última edição contou com a participação de mais de 26 mil leitores do portal Melhores Destinos, um dos mais importantes players junto ao consumidor final. Atualmente, é a premiação de turismo com o maior número de participantes do Brasil.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 18h.

Em baixa temporada: Consultar site. Site: www.acquamotion.com.br

Central de Vendas: (54) 3050-1700, valores especiais para crianças e idosos.

Endereço: Rua Linha Carazal, 501 – Estrada Municipal Linha Ávila – Gramado/RS

Informações: (54) 3050-1700