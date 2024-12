Acordo Mercosul-UE avança com obstáculos

A reunião recente entre líderes do Mercosul e a União Europeia sinaliza avanços significativos em direção à formalização de um acordo de livre comércio, aguardado há mais de duas décadas. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, declarou que o acordo está quase concluído, com apenas detalhes restantes. A presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Montevidéu reforça essa perspectiva. No entanto, desafios persistem devido às objeções de alguns países europeus, principalmente França e Irlanda, preocupados com a competitividade agrícola.

O acordo é vital para a Alemanha e outros países europeus que buscam expandir suas exportações sem tarifas significativas. Entretanto, a oposição francesa, baseada no temor de uma concorrência desleal no setor agrícola, representa um obstáculo considerável. A França declarou o projeto atual como “inaceitável”, refletindo tensões internas que complicam ainda mais as negociações.

Do lado sul-americano, a Argentina busca flexibilidade nas negociações externas, destacando sua necessidade de importar em condições competitivas para combater a pobreza crescente. Essa posição encontra eco em Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, que também defende acordos mais abertos.

A ratificação do tratado envolve processos complexos nos parlamentos europeus e sul-americanos. Uma possível estratégia seria separar as partes política e comercial do acordo, permitindo aprovação por maioria simples no Parlamento Europeu. Contudo, a resistência de alguns países europeus pode dificultar esse caminho.

Apesar dos desafios ambientais destacados por grupos como o Greenpeace Brasil, que alertam para possíveis impactos negativos no clima global, o acordo pode representar um avanço econômico significativo em um cenário global fragmentado.

A expectativa é que um anúncio oficial ocorra em breve, marcando um capítulo importante na cooperação internacional entre o Mercosul e a União Europeia.