Acordo com Elektro garante energia solar para seis unidades do CPS

Na sexta-feira (2), o Centro Paula Souza (CPS) firmou um acordo de cooperação técnica com a concessionária Neoenergia Elektro para instalação de usinas solares em seis Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com capacidade total superior a 680 Kilowatts peak (kWp) e uma estimativa de geração de 1100 Megawatt (MWh)/ano .

Por meio do acordo, sistemas fotovoltaicos serão implantados, até o fim de 2024, nas Etecs Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, de Votuporanga; Prof. Armando José Farinazzo, de Fernandópolis; e Sebastiana Augusta de Moraes, de Andradina; além das Fatecs Jales, Tatuí e Franco da Rocha.

Economia de água e desenvolvimento de medidas voltadas para a eficiência energética fazem parte do Programa de Eficiência Energética, Tecnologia e Sustentabilidade (Pets) do CPS, sob supervisão da Unidade de Infraestrutura (UIE). Desde 2022, quando foi criado, o Pets vem buscando formas de tornar as unidades escolares do CPS mais sustentáveis. O acordo com a Elektro, com seu Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vem ao encontro desse objetivo.

“Mais do que gerar economia para a instituição – o que significa economia de recursos públicos –, estamos falando de um projeto educacional”, afirmou a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá. “O aluno percebe que sua escola está passando por uma transformação e aprende na prática o que pode ser feito para a redução de energia. A sustentabilidade está no nosso currículo”, concluiu.