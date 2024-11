Acordo Brasil-China desafia supremacia da Starlink de Elon Musk

A empresa chinesa SpaceSail está em processo de implementação de um serviço inovador de internet de alta velocidade no Brasil, utilizando satélites de órbita baixa da Terra (LEO). Essa iniciativa ocorre em meio a acordos firmados entre o Brasil e a China, que foram assinados pelo Ministério das Comunicações nesta terça-feira, 19 de novembro. Tais acordos envolvem também a Administração Nacional de Dados da China, responsável por fomentar o desenvolvimento de cidades inteligentes e a infraestrutura digital.

O principal objetivo dessa parceria é reduzir a dependência do Brasil dos serviços da Starlink, empresa americana liderada por Elon Musk, que atualmente domina o mercado nacional de internet via satélite. Embora ainda não haja uma data definida para o início das operações da SpaceSail no país, as negociações indicam um passo importante na diversificação dos provedores de internet no Brasil.

SpaceSail

A SpaceSail, uma empresa privada baseada em Xangai, planeja expandir sua constelação de satélites para até 15 mil unidades até 2030.

Atualmente, a companhia opera com 18 satélites, enquanto a Starlink possui cerca de 6 mil. Os satélites LEO são conhecidos por sua proximidade à Terra, a cerca de 549 km da superfície, possibilitando uma transmissão de dados mais rápida e eficiente.

Este movimento acontece em um contexto delicado, marcado por tensões recentes entre Elon Musk e autoridades brasileiras. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu as operações do X (antigo Twitter), após desentendimentos relacionados ao cumprimento das leis brasileiras. A situação acirrou especulações sobre a continuidade dos serviços da Starlink no Brasil.

A chegada da SpaceSail ao mercado brasileiro promete trazer novas opções tanto para consumidores quanto para setores estratégicos como educação e defesa. O governo brasileiro poderá utilizar os serviços da SpaceSail através da Telebras para fornecer conectividade em áreas remotas e para instalações governamentais.

Mercado de Telecomunicações

A competição no setor pode beneficiar o Brasil ao promover um ambiente mais saudável e competitivo no mercado de telecomunicações. Segundo especialistas, diversificar os fornecedores de internet via satélite é crucial para garantir a soberania digital do país e diminuir riscos associados à dependência excessiva de uma única empresa.

Por outro lado, a expansão chinesa nesse segmento é parte de um plano estratégico maior do governo chinês, que busca conquistar novos mercados globais para suas tecnologias digitais. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China identificou a infraestrutura de internet via satélite como uma prioridade para os próximos anos.

Diante desse cenário complexo, o Brasil se vê diante de uma oportunidade singular para redefinir seu panorama tecnológico e reforçar sua autonomia digital, ao mesmo tempo em que equilibra suas relações comerciais internacionais com potências como Estados Unidos e China.