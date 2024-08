Acontece neste final de semana a Festa do Pescado de SP

Prepare-se para mergulhar em uma experiência gastronômica e cultural inigualável no próximo final de semana! A tão aguardada Festa Tem Peixe na Vila – A FESTA DO PESCADO DE SP, iniciativa criada pelo Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, está chegando para agitar a cidade com o melhor da cultura, pesquisa e gastronomia pesqueira.

A Festa apoia a 21ª Campanha Nacional Semana do Pescado, e ambos os eventos têm como missão incentivar a sociedade a consumir mais produtos à base de pescado. Afinal, trata-se de se alimentar com uma das melhores proteínas para prevenção de doenças e melhoria da saúde humana.

O evento é uma verdadeira homenagem ao mundo da pesca, que traz das águas de todo país para a capital paulista os melhores sabores com pescado e o que há de mais valioso da tradição pesqueira. Com uma programação repleta de atrações, a festa é a oportunidade perfeita para os amantes de proteínas aquáticas, sobretudo os que querem experimentar algo novo e delicioso; mas também para quem deseja saber mais sobre a relação do pescado com a pesquisa, cultura e saúde.

Para a diretora geral do Instituto de Pesca, Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, a Festa “busca sensibilizar os participantes para a riqueza da diversidade da proteína do pescado, com a apresentação e exaltação gastronômica de diferentes espécies de peixe, camarão, moluscos, répteis, anfíbios e algas! Sim todos estes organismos são entendidos como pescado. Além disso, teremos peixes oriundos da pesca no mar, no rio e também da piscicultura! Desta forma o consumidor poderá degustar apresentações diferentes e muito saborosas”.

Destaques da Festa

Na Praça do Peixe (praça de alimentação principal da Festa Tem Peixe na Vila), os visitantes poderão saborear uma ampla gama de produtos e pratos à base de pescado, preparados por chefs e cozinheiros especialistas. Também poderão comprá-los e levá-los para preparar em casa. Linguiça de pirarucu, carne de jacaré, espetinho de salmão, coxinha de tilápia e a estrela da primeira edição, a banda de Tambaqui assada, são algumas das delícias oferecidas na Festa.

Além disso, a coorganizadora do evento, Associação de Moradores da Vila Mariana, traz para a Festa uma feira vibrante, com mais de cem expositores que venderão produtos alimentícios e bebidas autorais; muito artesanato, inclusive os feitos com matéria-prima como escamas de peixes e couro de tilápia.

A programação inclui muitas atividades socioculturais, científicas, interativas e educacionais, que prometem entreter muito a todos os visitantes. O público adulto, por exemplo, poderá participar de demonstrações e oficinas técnicas de preparo e cortes de pescado; assistir palestras sobre pescado e saúde; fazer perguntas para os pesquisadores presentes e, no fim do dia, contemplar o pôr do sol mais bonito do bairro ou dançar ao som dos artistas musicais que embalarão a noite da Festa!

Já as crianças, além do parque com diversos brinquedos infláveis, terão artistas e monitores à disposição para conhecerem o universo do pescado por meio de atividades como dobraduras, pinturas, xilogravuras, massinha. Profissionais de pesca também estarão à disposição para aquelas que quiserem aprender como pescar e jogar rede de pesca.

Crianças aprendem como jogar tarrafa (rede de pesca)

A Festa Tem Peixe na Vila é uma celebração que une tradição e inovação, oferecendo um momento festivo, educativo e acolhedor para todos os públicos. Não perca a chance de fazer parte desta festa incrível e experimentar o melhor do pescado que o país tem a oferecer!

Serviço

Datas e horários: 31 de agosto (11h às 21h) e 01 de setembro (11h às 18h)

Local: Instituto de Pesca – Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana – São Paulo

Entrada: 1Kg de alimento não perecível a ser doado ao Fundo Social de SP

Para mais informações e atualizações sobre a Festa Tem Peixe na Vila, visite www.tempeixenavila.com.br