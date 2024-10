Acontece em novembro a primeira Bienal do Samba de São Paulo

O Samba é Patrimônio Cultural do Brasil e esse reconhecimento deve ser preservado, enaltecido e propagado pelo mundo afora. Na 1ª. Bienal do Samba SP, a se realizar durante todo o mês de novembro de 2024 – mês da consciência negra- no Centro Cultural São Paulo, Teatro Sérgio Cardoso e Faculdade Zumbi dos Palmares, o samba paulista será mostrado com suas tradições, riqueza, diversidade e criatividade.

O evento, gratuito e aberto público, tem uma programação ampla e diversificada. Entre as atrações, uma exposição que conta a história do samba paulista através de sua linha do tempo, além de shows com sambistas famosos, atividades educativas, workshops, rodas de conversa, palestras e reflexões sobre o samba e sua importância como expressão artística e cultural.

Outro destaque dessa bienal é o show de apresentação da 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo, que selecionou 12 sambas inéditos (não gravados/não registrados) de sambistas do Estado de São Paulo. Os classificados receberão como prêmio a produção, arranjo, apresentação na bienal e gravação da música, sob a direção musical de Jr.Denden. Os três primeiros colocados ganham ainda um incentivo em dinheiro.

Os visitantes também serão presenteados com o livreto “Samba Paulista- uma breve apreciação”, escrito pelo professor e mestre em Ciências Sociais José de Almeida Amaral Junior, fruto de um robusto trabalho de pesquisa sobre o tema.

O evento acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP- Rua Vergueiro, 1000- Metrô Vergueiro, linha Azul), Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153- Bela Vista) e Faculdade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843- Bom Retiro) durante todo o mês de novembro de 2024. Conta com a direção geral de Angélica Tobias (Angel Artes Produções Culturais e Artísticas); a direção artística de Thobias da Vai-Vai; a coordenação executiva da ASTEC (Associação dos Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba do Estado de São Paulo); a realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo; a parceria e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e da Faculdade Zumbi dos Palmares.

Confira a programação completa da 1ª.Bienal do Samba SP nas redes sociais: bienaldosambasp (Instagram) e 1ª.Bienal do Samba SP (Facebook).



PROGRAMAÇÃO

– De 02/11 a 01/12- Centro Cultural SP – Exposição contando a história do samba paulista. Praça das Bibliotecas. Das 10h às 20h (de terça à sexta-feira) e de 10h às 18h (sábados, domingos e feriados).

– 02/11, às 19h – Centro Cultural SP – Show “Reduto de Bambas”, Sala Adoniran Barbosa, com a velha guarda da Vai-Vai e Camisa Verde e Branco.

– 08/11, das 20h às 21h30 – Centro Cultural SP – Atividade Educativa: Workshop de Violão com Luizinho 7 Cordas; e Percussão com Guto Bocão.

– 09/11, das 17h30 às 19h30 – Teatro Sérgio Cardoso – Show “Paulistano”, com Thobias da Vai-Vai e Eduardo Gudin, com repertório de compositores paulistas.

– 10/11, das 19h às 22h – Teatro Sérgio Cardoso – Show com os 12 selecionados da 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo. Mestre de Cerimônias: Moisés da Rocha.

Atividades Educativas – Centro Cultural São Paulo

– 13/11, das 20h às 21h30 – Centro Cultural SP- Palestra musicada com Canhotinho (Demônios da Garoa) e Osvaldinho da Cuíca.

– 19/11, das 20h às 21h30 – Centro Cultural SP – Roda de Conversa: “A importância social e histórica do Samba”.

– 27/11, das 20h às 21h30 – Centro Cultural São Paulo – Roda de Conversa: “História e rumos da pesquisa do samba paulista”.

Atividades Educativas – Faculdade Zumbi dos Palmares

– 01/12, das 10h às 10h30 – Abertura

– 10h30 às 11h – Roda de Choro

– Das 11h às 13h – Aula de Samba-Rock

– Das 13h às 14h – Palestrante: Lameck – Tema: “Batuque, o embrião da música afro-brasileira”

– 14h30 às 15h – Roda de Choro

– 15h30 às 16h30 – Show com Elizeth Rosa e Banda

– 17h – Encerramento – Zumbi Zaire (escola de samba da Faculdade Zumbi dos Palmares).