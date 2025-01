Acompanhamento psicológico no esporte impacta positivamente desempenho de atletas

Nos últimos anos, a psicologia do esporte tem ganhado cada vez mais destaque, principalmente após declarações de atletas e equipes sobre a importância do bem-estar mental para obter melhores resultados e lidar com adversidades. No Flamengo Academy de Guarulhos, o suporte psicológico vem trazendo impactos positivos para os jogadores, por meio de atendimentos realizados por professores e alunos da Universidade Guarulhos (UNG).



“Conseguimos melhorar a performance de todas as categorias, com destaque para o time sub-20, que chegou à Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) em 2024. Este ano, com um trabalho ainda mais intenso, o rubro-negro guarulhense avançou para a fase de grupos”, afirma o professor do curso de Psicologia da UNG, Marcos Tadeu Donegá.

O especialista destaca que o projeto teve início em agosto de 2023 e vem sendo fundamental para ajudar os esportistas a lidarem com as pressões da modalidade. “Observamos uma evolução fantástica no desempenho dos atletas ao longo desse período. Eles estão mais preparados para enfrentar desafios dentro e fora de campo”, explica Donegá.

A cobrança constante por bons resultados, comparação com outros atletas ou times e o desejo de destacar-se, impactam diretamente o desempenho físico e emocional dos jogadores. E o papel do psicólogo no esporte é auxiliar o esportista nesta jornada, trabalhando capacidades como a concentração, foco, motivação e segurança. Além disso, o suporte psicológico ajuda a controlar o estresse, aprimorar a inteligência emocional e fortalecer a resiliência, promovendo um ambiente de respeito e colaboração dentro da equipe.

Os próprios atletas do sub-20 ressaltam os benefícios desse acompanhamento. Ruan Correia dos Santos Silva atua há 1 ano e 6 meses pelo time e relata que seu grande problema era não confiar em si mesmo. “O apoio psicológico me ajudou bastante a desenvolver minha autoconfiança e, consequentemente, melhorei minha concentração e liderança dentro de campo”, comenta.

Francisco Henrique, há três anos no clube, também compartilha sua experiência. “O que mais atrapalhava meu desempenho dentro de campo era o meu mental. Eu não acreditava em mim, mas com o acompanhamento dos psicólogos, essa situação mudou. Recuperei minha segurança e percebi uma evolução na performance”.

A psicologia se tornou uma aliada indispensável, não apenas para a preparação e evolução em qualquer modalidade esportiva, mas também para o equilíbrio emocional e o bem-estar dos atletas, preparando-os para enfrentar adversários e desafios internos que surgem durante sua jornada.