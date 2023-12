Acolhimento: Hospitais em São Paulo passam a permitir visitas em UTI 24 horas por dia

A partir deste mês, os hospitais da Hapvida NotreDame Intermédica em São Paulo, passarão a liberar a presença de acompanhantes, em tempo integral, junto a pacientes adultos em suas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nesse sentido, as unidades, localizadas na região passam a fortalecer o pilar do acolhimento.

Reconhecida como um local de pouco acesso e geralmente associada a problemas graves de saúde, a UTI costuma provocar angústias e receios. Mas, ao contrário do que possa parecer, a internação pode ser ressignificada e proporcionar a sensação de bem-estar e cuidado qualificado.

Fundamentados em estudos e experiências de outros hospitais da companhia que já adotam a prática clínica, os benefícios são visíveis para usuários, familiares e equipes multidisciplinares da UTI. A prática é, inclusive, uma recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

“A hospitalização costuma ser um momento de muita apreensão, mas pode se tornar mais leve quando se tem a companhia de alguém querido. Isso gera sentimento de segurança, influencia diretamente o psicológico do paciente e, consequentemente, impacta positivamente a recuperação”, afirma Franciane Gonçalves, diretora executiva de Acolhimento e Bem-Estar do Cliente da Hapvida NotreDame Intermédica.

Atualmente, 1.500 pacientes estão internados em UTIs nos 87 hospitais da rede própria da Hapvida NotreDame Intermédica, situados em cinco regiões do país. A iniciativa também começou a ser implementada nas unidades neonatais e pediátricas e, em breve, estará disponível em todo o território nacional.

Outros benefícios

Diminuição do tempo de recuperação e internação do paciente, redução do uso de certas medicações, em especial de sedativos, e eliminação da angústia por notícias do ente querido são alguns dos principais benefícios proporcionados pela visita 24 horas em UTIs.

Todos os protocolos de higiene e segurança são seguidos, como o incentivo à lavagem das mãos e a exigência de o visitante estar em boas condições de saúde.

Sobre o Programa Apaixonados pela Vida

A visita estendida 24h integra o Programa Apaixonados pela Vida, que foi criado para proporcionar saúde integrada de qualidade e servir de forma acolhedora os pacientes da Hapvida NotreDame Intermédica. A iniciativa nasceu a partir da padronização de vários projetos de acolhimento que eram realizados nos hospitais da companhia e que ganharam abrangência do Norte ao Sul do País.