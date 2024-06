Ações sociais em lojas da COOP arrecadam 1,3 tonelada de alimentos

Colaborar com as comunidades onde possui unidades de negócios faz parte dos princípios da Coop e, por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, da sua plataforma de responsabilidade, Coop Faz Bem, no último sábado (8 de junho), foram realizadas algumas ações sociais em lojas do ABC e de Sorocaba.

Nas unidades Árvore Grande e Itavuvu, em Sorocaba, o Banco de Alimentos local arrecadou 333 kg de alimentos não perecíveis, destinados para mais de 100 instituições sem fins lucrativos cadastradas, que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Na loja Itapark, na cidade de Mauá, foram arrecadados 523 kg de alimentos por meio da ação social promovida pela ADEE – Associação Divulgadora de Ensinos Espíritas, que atende aproximadamente 40 famílias e 10 gestantes, através de atividades sociais.

Já nas unidades Parque das Nações, em Santo André, e Barão de Mauá, em Mauá, o Moto Clube Insanos arrecadou 439 Kg. de alimentos e produtos de higiene para a instituição Vida Mauá, que acolhe famílias em vulnerabilidade social, e para o Lar Bom Jesus, que realiza ações de acolhimento de crianças e adolescentes.

Na sexta-feira (14 de junho), das 9h às 17h, voluntários da Nova Infinity realizarão na loja Ribeirão Pires, localizada na avenida Humberto de Campos, 3.499, uma ação de arrecadação de alimentos. Todos os itens doados serão utilizados pela instituição, que é especializada no tratamento humanizado de pessoas com dependência química, alcoolismo e transtornos mentais.