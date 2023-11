Ações sociais e educativas no Metrô de São Paulo

A Fatec Itaquera, em parceria com o Programa Metrô Social, informa sobre o vestibular da instituição, já o Projeto minha Vaga oferece oportunidades de aprendizagem e estágio para jovens estudantes. Essas iniciativas, realizadas em parceria com duas importantes instituições, visam impulsionar a inclusão educacional e profissional, fornecendo informações relevantes e abrindo caminhos para um futuro promissor aos participantes.

Vestibular da Fatec Itaquera

A Fatec Itaquera estará presente na estação Corinthians-Itaquera da Linha 3-Vermelha, de segunda-feira (27) a sexta-feira (1°) das 12h às 18h. Professores da Fatec estarão disponíveis para esclarecer os passageiros do metrô sobre a instituição, seus cursos gratuitos, objetivos e conteúdo. Além disso, será realizada a distribuição de material informativo, permitindo aos interessados a oportunidade de conhecerem melhor os programas educacionais oferecidos pela Fatec Itaquera.

Oportunidade de estágio

Em parceria com o Programa Metrô Social, o Saber – Instituto Brasileiro de Aprendizagem, com o apoio do Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios, promoverá o Projeto Minha Vaga. Essa ação ocorrerá em diferentes estações do Metrô, sempre das 9h às 18h:

27/11 – Estação São Joaquim (área paga), Linha 1-Azul

28/11 – Estação Luz (área paga), Linha 1-Azul

29/11 – Estação Tucuruvi (área paga), Linha 1 -Azul

30/11 – Estação Vila Prudente-Monotrilho (área paga), Linha 15-Prata

Estas ações são apoiadas pelo Metrô Social, um programa que fomenta diariamente ações em benefício da educação, cidadania, do lazer e da saúde.