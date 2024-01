Ações sociais do Metrô atenderam mais de 370 mil pessoas em 2023

Ao longo de todo o ano de 2023, mais de 370 mil pessoas foram atendidas pelas ações sociais promovidas pelo Metrô em parceria com órgãos e entidades públicas referências nos setores de saúde, educação, cidadania e empregabilidade.

Entre todas as ações promovidas nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, o destaque ficou para as de saúde que chegaram à mais de 180 mil pessoas, enquanto as de empregabilidade auxiliaram a quase 7 mil pessoas. Também foram distribuídos mais de 3 milhões de preservativos.

De acordo com Paulo Sergio Pelegrino, médico geriatra da Secretaria de Estado da Saúde, que é parceira do Metrô nessas ações, a iniciativa de promoção social do Metrô também contribui de outra forma. “Cuidar da saúde não é uma responsabilidade exclusivamente individual, mas também coletiva. Os esforços do Metrô de São Paulo em propiciar informações e ações educativas em saúde representam medidas de grande impacto e valor para as pessoas e para a sociedade”, ateste o médico.

Saúde

Foram 183.807 atendimentos, com destaque para a aplicação de 138.558 vacinas contra o vírus da Covid-19. As ações para a prevenção a doenças do coração e diabetes foram responsáveis por 1.862 e 1.593 atendimentos, respectivamente. Também houve a distribuição de 41.453 autotestes de HIV e a doação de sangue por 341 pessoas.

Além disso, a distribuição de 3.383.040 preservativos auxiliou na prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e chamou a atenção para a importância da disseminação de informações sobre o tema.

Empregabilidade

Através do CIEE e NUBE/Saber, 4.595 passageiros puderam realizar com mais facilidade o cadastramento em oportunidades de estágio. A iniciativa tem como objetivo orientar estudantes a partir dos 16 anos, sobre como fazer inscrição para processos seletivos e ingressar no mercado de trabalho.

Com o CATe, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, 2.369 pessoas receberam ajuda para o cadastro e encaminhamento a vagas de emprego, elaboração de currículo e auxílio com a carteira de trabalho digital.

Cidadania

Para viabilizar a segurança e o apoio à diversidade, as Unidades Móveis LGBTQIA+ realizaram 2.726 atendimentos nas estações das linhas do Metrô. O projeto fomenta a disseminação de informações sobre direitos LGBTI, leis que protegem a população, indicando o caminho para acesso aos serviços de saúde e assistência social, além de realizar mutirões de retificação de nome e gênero, bem como fazer o direcionamento dessa população para os Centros de Cidadania LGBTI da cidade.