Ações do Novembro Azul chegam a duas estações da CPTM na quinta-feira (14)

Duas estações da Linha 11-Coral da CPTM receberão, nesta quinta-feira (14/11), ações em referência ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata.

Na Estação Dom Bosco, das 09h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h, alunos da PROZ Educação farão aferição de pressão arterial, sem limites de atendimentos, cálculo de Índice de Massa Corporal e orientação sobre o câncer de próstata.

Já na Estação Guaianases alunos da Escola Técnica Sequencial estarão no local das 08h às 11h e das 14h às 17h oferecendo, além de orientações sobre prevenção do câncer de próstata, aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura.

Sobre o Novembro Azul

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Somente em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce.

O câncer de próstata, quando detectado precocemente, tem grandes chances de cura. A recomendação médica é que, a partir dos 50 anos, homens realizem exames periódicos, mas para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos.

Serviço

Ações de Saúde – Novembro Azul

Data: quinta-feira (14/11)

Locais:

Estação Dom Bosco – Linha 11-Coral

Horário: Das 09h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h

Estação Guaianases – Linha 11-Coral

Horário: Das 08h às 11h e das 14h às 17h