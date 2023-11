Ações de saúde distribuem autotestes de HIV nas Estações Barueri e Itapevi

No próximo sábado (02), as Estações Barueri e Itapevi da Linha 8-Diamante terão a distribuição de autotestes de HIV e folhetos que conscientizam sobre a prevenção e combate à AIDS. A ação será realizada das 10h às 16h, com uma equipe de Saúde presente nos locais.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias de Saúde das Prefeituras de Barueri e Itapevi com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo.

Dezembro Vermelho

A ação é realizada durante o Dezembro Vermelho, por meio da campanha Fique Sabendo, de combate à AIDS. A doença é causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV).

Esse vírus, do tipo retrovírus, ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Logo uma pessoa pode estar infectada pelo vírus HIV e não estar em situação de AIDS.

Os pacientes soropositivos, que têm ou não AIDS, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

O diagnóstico precoce é fundamental para o início do tratamento e para a qualidade de vida do portador. Todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com os medicamentos antirretrovirais, imediatamente, e, assim, poupar o sistema imunológico.

Esses medicamentos (coquetel) impedem que o vírus se replique dentro das células T CD4+ e evitam, assim, que tenha a queda da imunidade e assim a AIDS. Ainda com o uso de antirretrovirais a carga viral pode ser reduzida para indetectável o que evita a transmissão da doença para outras pessoas.

Assim, o Dezembro Vermelho, campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais.