Ações de ESG refletem desempenho histórico do Banco Mercantil

Um ano de profundas transformações, pautado na sustentabilidade empresarial. Assim o Banco Mercantil chegou aos seus 80 anos, se posicionando com o melhor ecossistema para o público 50+, modernizando sua marca e consolidando novas formas de trabalho. No Relatório de Sustentabilidade 2023 do Banco Mercantil, apresentado na última semana, a instituição apresenta as ações de ESG que colaboraram para um resultado histórico, em que o Mercantil registrou lucro recorde.

O Relatório de Sustentabilidade 2023 oferece dados que evidenciam o sólido crescimento e o excelente desempenho do Banco nas áreas econômica, social, ambiental e de governança. O documento ressalta a significativa evolução das iniciativas dentro da estratégia ESG (Environmental, Social and Governance), alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco na contínua melhoria dos serviços oferecidos aos clientes.

No final de 2023, o número de clientes somaram 8 milhões, 29,9% a mais do que no ano anterior, com uma base formada majoritariamente por pessoas acima dos 50 anos e beneficiários do INSS, muitos deles tendo a primeira experiência com serviços bancários.

O banco vem, ao longo dos anos, mantendo um elevado NPS (Net Promoter Score), sobre fidelidade dos clientes e o grau de satisfação com produtos e serviços, alcançando 71 pontos na avaliação do primeiro atendimento. Quanto mais próximo de 100 o índice estiver, maior a chance de um cliente indicar a instituição para um familiar ou amigo. “Seguimos em constante processo de transformação cultural e digital para oferecer aos clientes experiências únicas e pautadas pelas necessidades do público de maneira individualizada”, afirma o CEO do Mercantil, Gustavo Henrique Diniz de Araújo.

Desempenho Econômico

O Relatório de Sustentabilidade destaca também os principais números financeiros do Mercantil em 2023. A instituição registrou R$ 421 milhões em lucro líquido, o maior da sua história, representando um aumento de 110%, na comparação com 2022.

A receita de prestação de serviços foi outro destaque. No acumulado de 2023, foram R$ 576 milhões, patamar que indica um crescimento de 32%, em relação a 2022, com papel relevante dos produtos e serviços não relacionados a tarifas bancárias, como seguros, assistências e cartões.

“O uso da tecnologia no aprimoramento constante dos nossos canais digitais, a nossa capacidade de resiliência em um contexto econômico ainda desafiador e a potência do trabalho conjunto dos cerca de 3 mil colaboradores do Mercantil têm sido fundamentais para esse crescimento robusto e sustentável”, destaca o CEO Gustavo Araújo.

Preocupação com o meio ambiente

Há mais de oito anos, o Banco Mercantil também deu início à transformação da rede de atendimento para a modalidade paperless. Com o uso de tablets e plataforma digital, tornou-se dispensável a impressão e o armazenamento de documentos. A solução reduz o consumo de papel e oferece aos clientes um atendimento ainda mais eficiente. Só em 2023, para se ter ideia, foram reduzidas mais de 16 toneladas de consumo de papel.

Com a mudança para o novo prédio, estratégias e o trabalho de conscientização das equipes vêm sendo adotados para uma gestão mais eficiente do consumo de água. Em 2023, por exemplo, foram consumidos 40 mil m³ de água em todas as unidades, o que representa uma economia de 74.841m³, em comparação com o ano de 2019.

Atualmente, todas as unidades do Banco Mercantil em Minas Gerais já utilizam energia renovável. A solução continuará sendo gradualmente estendida até chegar a todos os pontos de atendimento. Ao todo, 70% das unidades consumidoras já são contempladas pela geração via fontes renováveis.

Além disso, a destinação adequada de resíduos tem contribuído para minimizar os impactos gerados pela organização. Os colaboradores também participam de ações de sensibilização voltadas ao uso adequado de recursos do ponto de vista ambiental e social.

Sinergia entre equipes

Em 2023, o Mercantil ganhou uma nova sede, marcando também o início de uma nova fase, refletindo o posicionamento do Banco: mais moderno, próximo e, ao mesmo tempo, fortemente digital. Já o espaço da nova sede ampliou a proximidade entre colaboradores da mesma equipe e de áreas diferentes, contribuindo para o acesso às lideranças, a criatividade, a inovação e o bom ambiente de trabalho.

Televisores espalhados pelo prédio também são utilizados para informar sobre as ações do Banco, o mercado financeiro e a economia de modo geral, o que contribui para que os colaboradores estejam mais atentos ao cenário vivido pela instituição financeira. “A nova sede conta com estrutura mais condizente com os novos modelos de trabalho pós-pandemia e mais propícia a contribuir com a sinergia entre as equipes, o conforto dos colaboradores e o incentivo à inovação”, afirmou o CEO Gustavo Araújo.

O relatório completo pode ser acessado através deste link.