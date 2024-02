Ações da Rota e do Choque no litoral deixam 6 mortos no final de semana

Ações das tropas da Polícia Militar enviadas da capital para Baixada Santista após o assassinato do soldado Samuel Wesley Cosmo, 35, na noite de sexta-feira (2), resultaram na morte de ao menos seis suspeitos entre a madrugada deste sábado (3) e manhã deste domingo (4).

Conforme a versão dos PMs, em todos os casos os policiais reagiram depois de os suspeitos atirarem contra eles.

Cosmo foi baleado por um criminoso enquanto realizava patrulhamento em uma favela de palafita. O soldado da Rota foi atingido no rosto ao se deparar com o bandido, que estava em uma viela. A câmera que o PM utilizava presa na farda registrou a cena.

O soldado chegou a ser levado à Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O sepultamento ocorreu no sábado no Mausoléu da PM, no cemitério Araçá, na zona oeste da capital paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a cerimônia.

O criminoso segue foragido.

Desde a morte de Cosmo, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) acionou uma nova Operação Escudo na região do ataque.

A intervenção ocorre de forma simultânea a uma que abrange toda a Baixada Santista e o litoral sul em decorrência da morte do soldado Marcelo Augusto da Silva, na rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão. O soldado, que fazia parte do efetivo do 38° batalhão, foi baleado no dia 29 de janeiro.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em uma publicação no seu perfil no X neste domingo, três homens foram mortos na Vila dos Criadores, em Santos, após “atentarem contra os policiais” da Rota.

Na ação, de acordo com ele, foram apreendidas três armas, 196 porções de crack, 110 de maconha e 76 de cocaína.

Derrite escreveu que as ações de inteligência para desarticular o crime organizado prosseguem.

Ainda em Santos, por volta das 11 horas deste sábado (3), um homem ainda não identificado morreu após supostamente atirar contra policiais militares do 3° Batalhão de Polícia de Choque.

O homem chegou a ser socorrido, porém não resistiu e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, ele portava um revólver calibre 38, que foi apreendido.

Em um imóvel, no qual o homem teria tentado se esconder, foram encontradas uma mochila, com 35 pedras de crack, 312 microtubos com cocaína e 386 de maconha. Diversas facas também foram localizadas, de acordo com o registro policial.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Santos. Além da Polícia Civil, a PM acompanha o caso.

Na madrugada de sábado, uma ação da Rota deixou um morto em Santos.

A SSP disse que o homem que teria atirado contra os policiais chegou ser levado para o Hospital Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidas uma pistola de calibre 9 milímetros e uma sacola com porções de crack e maconha.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, drogas sem autorização e tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos.

Na mesma madrugada um suspeito foi morto em São Vicente, cidade vizinha a Santos.

A ação começou na avenida Sambaiatuba, na Vila Jockei Clube. De acordo com a SSP, policiais da Rota deram ordem de parada a um homem, que teria fugido a pé e atirado na direção dos policiais. Eles revidaram e atingiram o suspeito. Ele foi socorrido, mas morreu.

Numa casa em que ele teria tentado se esconder, foram encontradas 439 porções de maconha, 113 pinos com cocaína, duas pedras de crack, um frasco de lança-perfume, um caderno de anotações e uma pistola 9 milímetros.

O caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como resistência, drogas sem autorização, posse e porte ilegal de arma de fogo e morte decorrente de intervenção policial.