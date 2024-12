Ações da Prefeitura de São Paulo contribuem para queda de novos casos de HIV na capital

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça a visibilidade das ações de prevenção e tratamento em HIV/Aids, com a campanha Dezembro Vermelho. Na capital, o número de novos casos de HIV caiu 54,6% entre 2016 e 2023, indo de 3.716 para 1.705. É o 7º ano de queda de novas infecções e o 9º ano de queda de casos de Aids.

De acordo com a Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a redução de novos casos tem relação com a expansão do acesso aos serviços especializados, em especial à terapia antirretroviral e a prevenção do HIV. “As ações extramuros, a Estação Prevenção localizada na Estação República de metrô, o SPrEP, as máquinas automáticas para retirada de profilaxias e o constante aprimoramento da rede são aspectos que impactam positivamente nos índices observados”, explica Maria Cristina Abbate, coordenadora da área.

Na comparação entre 2023 e 2024, as ações extramuros realizadas pelas equipes da coordenadoria, por exemplo, tiveram um crescimento de mais de 130%, indo de 489 para 1.155.

Rede municipal possui 29 equipamentos voltados a ISTs/Aids

A cidade de São Paulo oferece 29 serviços voltados a IST/Aids. Eles incluem 10 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), sendo um itinerante, 17 Serviços de Atenção Especializada (SAE), a Estação Prevenção Jorge Beloqui, localizada dentro da estação de metrô República, e o canal SPrEP, dentro do aplicativo e-saúdeSP.

Em toda a rede o atendimento é sigiloso e o usuário não precisa fornecer seus dados para a retirada de insumos ou a realização da testagem. Para iniciar a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), no entanto, é necessário realizar a identificação utilizando documento com foto, pois o serviço é continuado.

Disponível desde 2018 no SUS da capital, a PrEP previne contra a infecção pelo HIV antes mesmo da pessoa entrar em contato com o vírus, sendo um dos serviços mais importantes para a queda no número de infecções pelo HIV, juntamente com a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Atualmente, a capital possui 53 mil pessoas cadastradas para uso da PrEP.

Veja mais sobre os serviços e ações da Coordenadoria de ISTs/Aids:

Unidades de Serviço de Atenção Especializada (SAE)

Juntamente com os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), os SAEs compõem a Rede Municipal Especializada (RME). Ao todo, são 17 SAEs localizados em diferentes regiões da cidade, oferecendo testagem, insumos e profilaxias e também consultas, vacinas e a Terapia Antirretroviral (Tarv) para HIV/Aids e coinfecções, além do tratamento para hepatites virais e tuberculose. Todos os serviços e insumos são gratuitos, a portas abertas, de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Ao todo, são 10 unidades de CTAs localizadas em diferentes regiões de São Paulo. O CTA oferece serviços de saúde em ISTs para quem busca se testar, retirar insumos e acessar profilaxias que impedem a infecção pelo HIV mesmo após exposição de risco ao vírus: orientações sobre prevenção, testes para diagnóstico de ISTs (HIV, sífilis, clamídia, gonorreia e hepatites B e C), insumos (preservativos, gel lubrificante e autoteste para HIV – o usuário pode passar no CTA, retirar sem burocracia alguma e fazer em casa) e as profilaxias (Profilaxia Pré-Exposição – PrEP – e Profilaxia Pós-Exposição – PEP). Caso haja diagnóstico positivo para HIV, o usuário pode iniciar instantaneamente a Terapia Antirretroviral (Tarv), recebendo a primeira Tarv na mesma ocasião. O acompanhamento e o recebimento das demais Tarvs é feito exclusivamente no SAE. Todos os serviços e insumos são gratuitos, sem necessidade de agendamento, de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Ações extramuros

As ações extramuros como como o “PrEP na Rua” e o “Se Liga” são desenvolvidas nas ruas, em horário alternativos, pelas unidades da Rede Municipal Especializada (RME). A ideia é disponibilizar à população opções de datas e horários para que seja possível acessar métodos de prevenção, testagens e insumos.

O PrEP na Rua acontece cotidianamente em diferentes pontos da cidade. O objetivo da unidade itinerante é expandir o acesso à prevenção ao HIV, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população. São oferecidos testagem rápida gratuita para HIV, sífilis, hepatites B e C, e iniciar o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. Também há distribuição de insumos de prevenção, como preservativos e gel lubrificante. No Se Liga!, a população tem acesso a testagem rápida para o HIV, informações sobre ISTs, insumos como camisinhas (externas e internas), gel lubrificante e o kit de autoteste para HIV.

No CTA da Cidade, que normalmente acontece de quinta a domingo em diferentes regiões, sempre em pontos estratégicos e em horários alternativos, é possível ter acesso a todos os serviços existentes nas unidades fixas da Rede Municipal Especializada: coleta de exames, testagem rápida para HIV, hepatites B e C, além de teste diagnóstico para sífilis, com aplicação de medicamento em caso de resultado positivo, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP) ao HIV e retirar a primeira terapia antirretroviral (Tarv). Também estão disponíveis camisinhas externas e internas, gel lubrificante e kits de autoteste para HIV, que permitem que as pessoas façam o teste em casa.

De janeiro a outubro de 2024, as ações extramuros foram responsáveis pela realização de 70 mil testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C na cidade de São Paulo.

Estação Prevenção Jorge Beloqui

Inaugurada em junho do ano passado, a Estação Prevenção está localizada dentro da estação República do Metrô, e funciona em horário alterativo, de terça-feira a sábado das 17h às 23h, como forma de tornar acessíveis os serviços de prevenção, testagem e início da terapia antirretroviral para o HIV, a Tarv. Além disso, a unidade disponibiliza gratuitamente preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV. Desde sua inauguração, a Estação Prevenção já realizou mais de 15 mil atendimentos.

SPrEP

Disponível desde junho de 2023, SPrEP é o canal online dentro do aplicativo e-saúdeSP para acesso à prescrição da PrEP e da PEP, por meio de consultas diárias, das 18h às 22h, inclusive aos feriados. Para a PrEP é necessário fazer o upload do resultado negativo de HIV (incluindo autotestes) dos últimos sete dias. Após a obtenção da prescrição os medicamentos podem ser retirados em qualquer unidade da RME, incluindo as máquinas localizadas nas estações de metrô Vila Sônia e Luz.



Máquinas automáticas para PrEP e PEP

Desde maio deste ano, a SMS passou a disponibilizar profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) também por meio de máquinas de entrega automáticas. Os usuários interessados em acessar as profilaxias podem passar por teleconsultas por meio do canal SPrEP – PrEP e PEP online, disponível no aplicativo e-saúdeSP. Após a consulta, a equipe médica emite uma receita e aciona o envio de um QR Code pelo aplicativo, que será lido pela máquina, liberando de forma automática o medicamento prescrito. Em cinco meses de funcionamento, mil medicamentos foram retirados nas máquinas disponíveis nas estações Vila Sônia e Luz.

Redes sociais

A Coordenadoria de IST/Aids da cidade de São Paulo desenvolve, por meio de suas páginas no Instagram, Facebook e Twitter, publicações que divulgam os serviços de saúde em IST/Aids oferecidos na cidade, bem como informações sobre prevenção, testagem, diagnóstico e aconselhamento. Também é por meio das páginas que os usuários podem entrar em contato com a Coordenadoria sobre diversos assuntos e, também, para tirarem suas dúvidas.

Site

No site da Coordenadoria de IST/Aids da cidade de São Paulo é possível acessar informações como: agenda do CTA da Cidade, boletins epidemiológicos, inventários de pesquisa, endereços da Rede Municipal Especializada, relatórios, profissionais da saúde, informações gerais sobre insumos e serviços (o que é PrEP e PEP, onde retirar insumos, informações sobre a testagem, etc), entre outros.

Pesquisa e eventos científicos

A Coordenadoria de IST/Aids da cidade de São Paulo conta com equipes especializadas que realizam acompanhamentos na rede de saúde e desenvolvem pesquisas relacionadas com o tema dos serviços de saúde em ISTs na capital, participando de eventos científicos nacionais e internacionais, compartilhando estratégias e conhecimentos que auxiliam no cotidiano dos profissionais, bem como na percepção mais atualizada e atenta aos usuários e às variadas questões sociais, econômicas e culturais que atravessam o cenário das ISTs na cidade. Saiba mais aqui.

