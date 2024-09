Ações da Braskem incentivam consumo consciente e descarte correto dos resíduos plásticos no Rock in Rio

Em edição histórica do Rock in Rio, a Braskem mostrou que festival de música é também palco para falar sobre economia circular e desenvolvimento sustentável. A companhia promoveu a ação “Rock, Reuse, Recycle, Repeat” com foco em educar e incentivar o consumo consciente, o descarte correto e a reciclagem dos resíduos plásticos. No estande da marca e nos pontos de coleta, foram recebidas mais de 7 mil pessoas, entre os dias 13 e 22 de setembro, e muita informação sobre práticas sustentáveis foi transmitida. Outro destaque foi a quantidade de resíduos plásticos recolhida nos quatro pontos de coleta da Braskem espalhados pelo evento: 92.935. Os materiais foram direcionados para a cooperativa Recicla Mais e será feito o trabalho de reciclagem que permitirá a reutilização dos resíduos.

Os pontos de coleta da Braskem no festival permitiram que o público trocasse os resíduos por brindes como tampas para copo, carregador de celular, fast pass para uma experiência da Heineken, bolsas e mochilas feitas com materiais reciclados. Mas a iniciativa da companhia voltada ao consumo consciente não parou por aí. O estande da marca contou com um quiz sobre sustentabilidade que permitia, a quem participasse, girar uma roleta para ganhar prêmios. E foram distribuídos mais de 6 mil brindes somente nesta ação. Claudia Botelho, de 49 anos, participou da dinâmica e conseguiu uma máquina fotográfica que imprime. “Estava sentindo que ia ganhar. Já faço bastante reciclagem, separo o que é descartado, como vidro e plástico, e faço compostagem também”, explica.

No Rock in Rio, a Braskem também distribuiu tirantes para que o público tivesse maior conforto na hora de manter reutilizar seu copo. Foram entregues mais de 132 mil tirantes e as pessoas ainda puderam lavar o copo no estande da marca. “A Braskem vem, nos últimos anos, estudando maneiras de potencializar o diálogo com a sociedade. E, nos momentos de lazer, as pessoas estão mais abertas a viver experiências e fazer conexões. Por isso, o Rock in Rio se tornou um ambiente potencial para a transmissão de mensagens sobre reuso do plástico e economia circular”, explica Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da companhia.