Ações da Americanas disparam 63,59% no 3º trimestre

Em um movimento surpreendente, as ações da Americanas registraram uma expressiva alta durante a sessão desta quinta-feira (14) na Bolsa de Valores, refletindo os resultados do balanço financeiro referente ao terceiro trimestre deste ano.

Por volta das 11h30, os ativos da empresa de varejo apresentavam um aumento de 63,59%, com o preço das ações atingindo R$ 5,49. Essa forte valorização resultou na suspensão temporária das negociações pela B3, através de um leilão automático, mecanismo utilizado para conter variações bruscas nos preços dos papéis.

O volume de transações alcançou R$ 62,5 milhões, superando o total negociado na sessão anterior, que foi de R$ 55 milhões. O relatório divulgado recentemente pela Americanas destacou a interrupção de uma sequência de prejuízos. A companhia anunciou um lucro líquido de R$ 10,3 bilhões no trimestre que se encerrou em setembro, revertendo o resultado negativo de R$ 1,6 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior.

Este marco representa o primeiro crescimento anual em receita desde 2022. A recuperação foi impulsionada pela implementação do plano de recuperação judicial e pela liquidação das dívidas da empresa. Conforme detalhado pela Americanas, “o principal fator para o resultado foi o reconhecimento como receita financeira das reduções nos valores das dívidas durante a quitação com credores financeiros.”

O lucro operacional da empresa, antes do impacto financeiro, somou R$ 279 milhões no trimestre atual, contrastando com o prejuízo de R$ 616 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

A Americanas está em um processo de reestruturação após enfrentar um escândalo contábil no ano passado que resultou em um déficit superior a R$ 25 bilhões e levou a empresa a solicitar recuperação judicial. O relatório recente marca o primeiro balanço após a capitalização e os pagamentos aos credores.

A nota oficial da empresa destaca: “Eliminamos quase totalmente as dívidas concursais, transformando a Americanas em uma entidade com endividamento alinhado ao seu fluxo de caixa e recebíveis.”