Aclamado musical da Broadway, “Hairspray” estreia no Teatro Renault

Os anos 60 e muito fixador de cabelo chegam em São Paulo com o espetáculo da Broadway, “Hairspray”. O elenco é composto por grandes nomes dos musicais como Aline Cunha, Ivan Parente, Lindsay Paulino, Pâmela Rossini, Rodrigo Garcia, Thales Cesar, Tiago Abravanel e Vânia Canto. A estreia paulistana será dia 05 de setembro, quinta-feira, no Teatro Renault, depois de uma curta temporada no Rio de Janeiro com público de mais de 35 mil pessoas.

“Hairspray” conta a história da jovem estudante Tracy Turnblad (Vânia Canto), que sonha em se apresentar em um programa musical nos Estados Unidos. A história se passa nos anos 60 e, por ser uma garota gorda, enfrenta desafios para conquistar seu sonho. Para isso, conta com a ajuda de muitos amigos como Corny Collins (Ivan Parente), Link Larkin (Rodrigo Garcia), Motormouth Maybelle (Aline Cunha), Penny Pingleton (Pâmela Rossini) e Seaweed J. Stubbs (Thales Cesar). No caminho ao estrelato, ela precisa superar a rival Amber Von Tussle (Verônica Goeldi) e todas as artimanhas de sua mãe e produtora do programa musical, Velma Von Tussle (Liane Maya). Tracy também contará com o apoio de seus pais Wilbur Turnblad (Lindsay Paulino) e Edna Turnblad (Tiago Abravanel).

O público brasileiro poderá conferir as icônicas músicas do espetáculo como Good Morning Baltimore, I Know Where I’ve Been e You Can’t Stop the Beat, com a versão brasileira é de Victor Mühlethaler.

A montagem foi idealizada por Abravanel ao lado de Antônia Prado, Rafael Villar e Tinno Zani. Antônia, Tinno e Tiago ainda dividem a direção do espetáculo. “Hairspray faz parte da minha história no teatro. Eu interpretei Edna nos meus tempos de estudante e também fui substituto do Edson Celulari na versão brasileira de 2009 do musical. Além disso, já perdi a conta de quantas vezes assisti a versão cinematográfica com John Travolta, que fez o mesmo papel”, revela Tiago. Já para Antonia Prado, Hairspray sempre esteve no seu radar. “Sou encantada pela história e pelos personagens deste musical”, conta a produtora. Para Tinno, a produção da peça é muito simbólica, um marco na sua carreira artística. “São quatro anos galgando e maturando passo a passo esse lugar que hoje o Hairspray está ocupando. Ele é um espetáculo que, para além das pautas que ele levanta, para mim celebra a amizade e a integração entre mim, Tiago, Rafa e Toquinha (Antonia)”, comemora.

A direção musical é de Rafael Villar, sócio da Motivo Produtora e deste musical, ao lado de Tinno Zani. “Hairspray é um espetáculo que, de fato, qualquer um que for assistir, além de se divertir e sair com as músicas na cabeça, com certeza vai sair refletindo muito mais sobre preconceitos de uma forma geral”, diz Rafael.

“Produzir Hairspray no Brasil é um sonho transformado em realidade. Esse musical vai muito além das pautas, temos um super show de entretenimento que foi pensado em cada detalhe, desde o cenário cartunesco e a concepção dos mais de 200 figurinos, que vão ganhando cor ao longo do espetáculo, até as quase 100 perucas que ajudam a caracterizar os personagens e levá-los para a década de 60. Isso tudo somado ao talento de 30 atores em cena e uma orquestra de 10 músicos tocando ao vivo”, conta Tiago. “O que o público vê no palco é o reflexo do trabalho de uma equipe gigantesca, com mais de 300 pessoas envolvidas direta e indiretamente, trazendo um espetáculo que é uma explosão para o público que ri, se emociona e ainda tem a oportunidade de refletir sobre questões sociais ainda tão atuais”, completa Tiago, reforçando o orgulho de fazer parte de um espetáculo feito por brasileiros e que não deixa nada a desejar para as montagens da Broadway.

Sobre o espetáculo

Hairspray é um musical que se passa na década de 1960 em Baltimore, Estados Unidos, e segue a trajetória de Tracy Turnblad, uma jovem otimista e cheia de energia que sonha em dançar no programa de TV local “The Corny Collins Show”.

Fora dos tradicionais padrões de beleza, Tracy enfrenta muitos preconceitos, mas, ao ganhar um lugar no show e virar uma celebridade instantânea, se junta a seus amigos para lutar contra a segregação racial e promover a inclusão de todos na cidade: brancos, pretos, gordos, magros etc.

Sobre o elenco

Além de Tiago Abravanel, que viverá Edna Turnblad, mãe da personagem principal, o elenco reúne os atores Aline Cunha, como Motormouth Maybelle; Emmy Oliveira, interpretando a Pequena Inez; Giovana Zotti, como Prudy Pingleton; Ivan Parente, no papel de Corny Collins; Liane Maya, como Velma Von Tussle; Lindsay Paulino, como Wilbur Turnblad; Pâmela Rossini, como Penny Pingleton; Rodrigo Garcia, como Link Larkin; Thales Cesar, como Seaweed Stubbs; Vânia Canto, como Tracy Turnblad e Verônica Goeldi, como Amber Von Tussle.

Carol Pita, Yasmin Calbo e Julia Sanchis fazem parte do Ensemble e estarão disponíveis também como cover de Amber e Penny, respectivamente, além Eddy Norole. O mesmo acontecerá com Manu Gioieli (cover Tracy), Douglas Motta e Vitor Veiga (covers Seaweed), Teo Brito (cover Link), Alvinho de Pádua (cover 2 Link), Pedro Navarro (cover Corny) e Bernardo Berro (cover Edna). Já os atores que têm o grande trabalho de atuarem como “swing” durante o espetáculo são Claudia Rosa (cover Velma e Prudy), Nicole Luz (também cover da Pequena Inez), André Luiz Odin (também cover de Wilbur e Corny) e Tiago Dias (cover Seaweed). As três Diamantes são interpretadas por Thais Ribeiro, Larissa Noel e Carol Roberto. Ao todo são 30 atores e 12 músicos na orquestra.

Sobre a equipe criativa

A versão brasileira das músicas icônicas de Hairspray foi feita por Victor Mühlethaler, que já assinou musicais como “Priscilla – A Rainha do Deserto”, “Uma Linda Mulher”, “Evita Open Air”, entre outros, além de “Wicked” e “A Pequena Sereia”, ao lado de Mariana Elisabetsky. Foi vencedor de três prêmios Bibi Ferreira de Melhor Versão de Musicais. “Esse musical é uma verdadeira aula de comédia musical porque é muito bem escrito, por Marc Shaiman e Scott Wittman, e foi um prazer poder fazer a adaptação. Existem várias gírias da época e eu precisei fazer um mergulho também nessa cultura dos anos 60, no Brasil, como os jovens daquele momento falavam, sem tirar a linguagem da época, nos Estados Unidos”, conta.

Para o figurino, foi escalado Bruno Oliveira. Com uma carreira que começou aos 11 anos, ele já soma mais de um quarto de século criando figurinos que são verdadeiras declarações de arte. Foi responsável pelos espetáculos “Conserto para Dois – o Musical”, “A Fabulosa Fábrica de Música e “O Guarda Costas”, entre outros. Recentemente, foi o responsável pela fantasia icônica de Paolla Oliveira, no Carnaval. Sobre Hairspray, Bruno é muito emocionante falar sobre esse musical. “Poder revisitar todos os personagens que nos levam para caminhos de muitas cores e formas foi prazeroso demais. Tive a liberdade de trazer uma nova leitura do figurino desse espetáculo e isso foi muito desafiador”, completando que ao todo são 238 figurinos confeccionados para o espetáculo.

A cenografia ficou a cargo de Rogério Falcão, arquiteto, cenógrafo e designer que focou sua carreira em cenografia teatral, show e principalmente teatro musical, sendo indicado a vários prêmios de melhor cenografia do meio. “Para Hairspray, tive a liberdade de criar uma identidade de cada cenário com muitas cores vintage e uma pegada cartunista bem dos anos sessenta”, explica Falcão.

As perucas, sem dúvida, são o grande diferencial de Hairspray. Ao todo são 98 perucas, que ficaram sob a responsabilidade de Feliciano Sanroman que cuidou dos desenhos de perucas de grandes musicais no Brasil como “Priscilla – A Rainha do Deserto”, “Tarsila, a Brasileira” e “A Pequena Sereia”. “Foi uma felicidade imensa desenvolver esse trabalho em Hairspray. Pude trabalhar livremente já que nosso produto é totalmente brasileiro, com criativos locais. A gente rompeu com os penteados e as cores, e foram muitas horas de trabalho em perucas front lace, implantes de lace suíço, com uma equipe de 14 pessoas trabalhando durante um mês e meio para termos um material de aparência o mais natural possível. É um orgulho muito grande estar nesse projeto”, conta Feliciano.

Luciano Paradella foi o escolhido da produção para cuidar das maquiagens, que têm o papel de transformar os atores em cena. Formado pelo Senac como maquiador e caracterizador. Trabalhou 17 anos em TV e já fez alguns trabalhos em teatro e publicidade. Fez visagismo para a peça “Os Saltimbancos” e trabalhou com caracterização de muitos personagens. “A criação da maquiagem foi toda feita em parceria com os figurinos de Bruno Oliveira e com o Feliciano, da perucaria. Tem muito dos anos 60 nessa composição, mas com um toque de modernidade. Pensei muito na concepção da criação do espetáculo, passando por toda a transição de cores que existe no decorrer do musical até chegar na explosão de cores e brilhos”, explica. “Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe de visagismo”, completa.

O que já falaram sobre Hairspray

“Musical para rir, emocionar e refletir” (O Globo)

“O musical é celebrado por seus números vibrantes e mensagens de aceitação e diversidade” (CNN Brasil)

“Inspirador, contagiante e para toda a família, musical Hairspray estreia no Rio de Janeiro (Primeira Página)

Ficha Técnica

Diretores e idealizadores | Antonia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani

Diretor Musical e idealizador | Rafael Villar

Diretora Musical Associada | Claudia Elizeu

Direção de Casting | Danny Cury

Diretora Assistente | Thais Uessugui

Diretor Coreográfico | Tiago Dias

Versionista | Victor Muhlethaler

Cenógrafo | Rogério Falcão

Figurinos | Bruno Oliveira

Designer de Perucas | Feliciano Sanroman

Designer de Maquiagem | Luciano Paradella

Designer de Som | Paulo Altafim

Designer de Luz | Wagner Antônio

Stage Manager | João Sá

Diretora de Marketing | Roberta Alegretti

Diretora de Produção Executiva | Bia Izar

Diretora de Produção Administrativa | Ligia Abravanel

Programa completo | www.hairspraybrasil.com.br/programa

Sobre os patrocinadores

Brasilprev

“Estamos entusiasmados em patrocinar este projeto. O musical Hairspray vai além do entretenimento; ele possui um significado cultural e social significativo, celebrando a diversidade e promovendo a inclusão”, destaca Camilo Buzzi, diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, ressaltando também que o apoio a movimentos artísticos sempre foi um pilar fundamental da atuação da companhia, representando uma forma importante de se comunicar e conectar com novos públicos.

Karina

“Karina está presente no dia a dia dos brasileiros finalizando seus cabelos com suas icônicas latas azuis há mais de 40 anos. Queríamos celebrar esse marco e acreditamos que a cultura é um pilar muito importante para isso, ainda mais com Hairspray, que é a cara de Karina! Temos certeza de que os espectadores vão se encantar com essa peça que lembra tanto a nossa marca”, Ligia Vulcano, Head de Marketing e Inovação na Flora.

Vivo

“A montagem do Hairspray promove a pauta da diversidade, que está ligada diretamente às inúmeras iniciativas realizadas pela Vivo. Para a marca, que fomenta a cultura no país, é um imenso orgulho fazer parte desse projeto”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

PwC Brasil

“O Hairspray é um espetáculo que transcende o entretenimento ao trazer uma mensagem poderosa e bastante atual. Unindo arte, talento, diversidade e respeito, a peça tem um grande potencial de pautar a importância da representatividade nos mais variados espaços, além de fomentar e escalar o debate em torno de agendas relevantes na construção de uma sociedade que compreenda, acolha e valorize toda a sua diversidade. Na PwC, acreditamos na transformação através do investimento e do acesso à cultura e à educação. Iniciativas como essa, conectadas ao nosso propósito e a tudo o que fazemos diariamente, nos aproximam ainda mais do que acreditamos e desejamos como organização. Ao embarcar nessa jornada, estamos reafirmando o nosso compromisso com a sociedade, em ser parte da construção de um mundo menos desigual e com mais oportunidades para todas as pessoas”, Marcelo Cioffi, sócio e membro do comitê executivo da PwC Brasil.

Instituto Yduqs e Estácio

Claudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte, destaca o compromisso de ambas as organizações em gerar um impacto positivo para o desenvolvimento da cultura no Brasil: “Entendemos que, ao apoiarmos musicais como o Hairspray, fortalecemos também o vínculo entre educação e vivência cultural, beneficiando diretamente a trajetória acadêmica e profissional de estudantes universitários. Acreditamos firmemente que o investimento na cultura não só enriquece a experiência educacional, mas também contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo com criatividade e sensibilidade”, conclui.

Shell

“A Shell está fortalecendo sua presença no cenário cultural brasileiro em 2024, apoiando mais de 45 iniciativas culturais e de entretenimento que refletem nosso compromisso com experiências que vão além do produto. Ao investir em ‘brand moments’ que ressoam com os valores da nossa marca, estamos criando conexões emocionais com nossos consumidores. Essas parcerias não apenas reforçam a qualidade e a confiança em nossos produtos, mas também proporcionam experiências enriquecedoras que acompanham nossos clientes em cada etapa de suas jornadas. É uma honra fazer parte de projetos como o Hairspray, que celebra a diversidade e a inclusão, valores que compartilhamos e promovemos em nossa atuação diária.” — Ricardo Berni, diretor de Marketing e Digital da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil.

SERVIÇO

Musical Hairspray

Local: Teatro Renault | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista

Estreia: Dia 05 de setembro | quinta-feira

Temporada: de quinta a domingo



Horários: Quintas e Sextas | 20h

Sábados | 16h e 20h

Domingos | 15h e 20h

Preços:

Plateia Vip | R$175 (meia) e R$350 (inteira)

Plateia Premium | R$145 (meia) e R$290 (inteira)

Plateia Gold | R$130 (meia) e R$260 (inteira)

Plateia Silver | R$130 (meia) e R$260 (inteira)

Camarote Superior | R$175 (meia) R$350 (inteira)

Balcão Vip | R$19,80 (meia) e R$39,60 (inteira)

Balcão Premium | R$19,80 (meia) e R$39,60 (inteira)

Vendas

Sem taxa de conveniência | Bilheteria do Teatro Renault

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12h às 20h. Segundas e Feriados – Fechado.

Com taxa de conveniência | Pela internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega

Informações para grupos: [email protected]

Capacidade: 1578 lugares

Apresentação | Lei de Incentivo à Cultura e Brasilprev

Patrocínio | Vivo, Karina

Co-patrocínio | PwC Brasil, Instituto Yduqs e Estácio, Shell

Apoio | UOL

Realização | Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução