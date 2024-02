ACISBEC traz cursos presenciais e reforça apoio a pequenos negócios

A programação de cursos na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), em fevereiro, destaca as atividades presenciais. Totalmente gratuita, a iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae. As inscrições estão abertas e os cursos são realizados na sede da ACISBEC, à Rua do Imperador, 14, Bairro Nova Petrópolis.

Pronto para Crescer ocorre durante uma semana inteira, de 26 de fevereiro a 1 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h. O objetivo da programação é destacar as ferramentas que vão permitir o planejamento e crescimento dos pequenos negócios.

No dia 27, terça-feira, também presencial, das 9h às 13h, o Fluxo de Caixa traz orientações para controlar as finanças da empresa. O público-alvo é direcionado para pequenos negócios em andamento e para aqueles que planejam empreender.

Outras informações e inscrições sobre os cursos, pelo (11) 2131-4800 ou Whatsapp (11) 9 7665-2257. Acesse www.acisbec.com.br/agenda