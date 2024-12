ACISBEC sedia simpósio com foco na família

Trabalho e Família em Sintonia foi o tema do simpósio realizado no auditório da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) na manhã de sábado, 30 de novembro. Realizado pela VOLP Centro Integrado a Mente, a programação encerra os eventos presenciais na ACISBEC neste ano.

O evento foi o primeiro aberto ao público realizado pela VOLP e teve como objetivo levar conhecimento, esclarecer e ajudar as famílias na dinâmica familiar e pessoal com orientação de psicanalista e psicólogo. Os profissionais levaram dicas e estratégias aos participantes sobre qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e família.

A programação contou com palestras e roda de conversa, além de monitoria para crianças acompanhadas dos pais. A VOLP atua com atendimento a adultos, crianças e adolescentes e o público LGBTQIAPN+.

O fundador da clínica e psicanalista, Eduardo Veríssimo Inocente, disse que o objetivo do evento aberto foi alcançar maior número de pessoas. “Hoje em dia há muita dúvida sobre problemas que ocorrem em família, na criação dos filhos e isso se acentuou com a pandemia. Somos uma clínica formada por uma equipe de psicanalistas e psicólogos qualificados para ajudar nossos pacientes com as dificuldades e demandas do dia a dia”, explicou.

A psicóloga Magali Guerino falou sobre ansiedade e depressão e o psiquiatra Kevork Chamliam abordou a necessidade, mitos e verdades de uso de medicamentos.