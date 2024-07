ACISBEC sedia rodada de negócios exclusiva do setor elétrico

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) vai sediar um evento especializado do setor elétrico exclusivo para eletricistas, arquitetos, engenheiros e construtores. A Rodada da Elétrica é gratuita e acontece nesta quarta-feira (24), das 8h às 12h. A participação é limitada a 49 pessoas.

A programação é desenvolvida pela Rodadas Brasil de Negócios, considerada referência nesse tipo de organização. Vão participar sete compradores, sete lojas/indústrias, que terá como âncora a Gaya Materiais Elétricos; 28 eletricistas e sete moderadores Sicredi que vão apresentar soluções financeiras da cooperativa de crédito.

Para enriquecer ainda mais o evento, após as rodadas, os inscritos terão a oportunidade de participar de um mini treinamento de vendas, que será conduzido por Everton Moraes, CEO da Sala da Elétrica, especialista conta com mais de 600 mil inscritos no seu canal do Youtube.

À noite – No mesmo dia, outro evento ocorre gratuitamente. O Workshop de Oratória será realizado durante três horas, a partir das 19h. O objetivo da programação é mostrar a técnica da oratória aplicada às vendas e que resultam comunicação e negociação assertiva. A palestra Comunicação que vende será realizada por Lucimara Montanholi, proprietária da vox2you, rede de escola especializada.

Os eventos na ACISBEC ocorrem pela entrada da Rua Dom Paulo Mariano, 66, Bairro Nova Petrópolis.