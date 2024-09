ACISBEC recebe homenagem na Câmara Municipal pelo segundo ano consecutivo

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) receberá homenagem do Poder Legislativo da cidade pelo segundo ano consecutivo. A solenidade será na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo durante sessão solene, dia 10 de setembro, terça-feira, às 19h.

Trata-se de projeto da Câmara Municipal, e que ocorre anualmente, em comemoração ao Aniversário da Fundação da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, que completa 80 anos, em 27 de setembro, desde a sua fundação em 1944.

Outra Resolução amplamente aprovada pelos vereadores é a Medalha Valter Moura outorgada a associados que se destacaram durante o ano em suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento empresarial e econômico de São Bernardo do Campo. Serão prestigiadas 10 empresas.

Ambos projetos foram aprovados pela Câmara dos Vereadores, conforme Resolução nº 3.376 de 22 de março de 2023 e Resolução nº 3.377 de 5 de abril de 2023, ambas de autoria do vereador Danilo Lima.

Troféu e parceiros – Neste ano, a ACISBEC também vai acrescentar outro símbolo comemorativo: a entrega de troféu a pequenas, médias e grandes empresas e instituições para seus 12 representantes.

Além disso, parceiros, fornecedores e colaboradores serão lembrados como o apoio ao propósito da Associação.

Passado e presente – “Ficamos gratos e satisfeitos pela homenagem não apenas por lembrar a história da Associação, mas também porque há a sua continuidade no presente e visando o futuro. Além disso, a memória consolida um trabalho realizado pelo presidente (Valter Moura in memoriam) que ficou mais tempo na entidade, dedicou parte da sua vida a esse trabalho com grande esforço”, disse o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

A entrega da Medalha Valter Moura, troféu e homenagens foram definidas, conforme critério, de acordo com o presidente da ACISBEC. “São associados mais antigos que prestigiam os nossos serviços; valorizamos a categoria mulheres empreendedoras e aquelas empresas que contribuem com o desenvolvimento da cidade. E, além de tudo, o agradecimento aos parceiros e fornecedores, sobretudo aos colaboradores que fazem parte do dia a dia da Associação. A todos, eu só tenho a agradecer!”, ressalta o dirigente.