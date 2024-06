ACISBEC prevê alta de 12% nas vendas do comércio em função do Dia dos Namorados

A proximidade com o Dia dos Namorados (12), aliada às baixas temperaturas, animam o comércio de São Bernardo do Campo. A previsão da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) é de um aumento de 12% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Historicamente, a data é importante no calendário do varejo e impacta positivamente em atividades como vestuário, calçados, perfumarias, bares e restaurantes.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, reforça que o setor na cidade é amplo, possui variedade e preços competitivos entre os diversos polos comerciais de rua, bairros, além de shoppings e outlets. “Prestigiem os estabelecimentos locais, pois assim fomentamos o desenvolvimento econômico e promovemos emprego e renda”, explicou.

A sócia-proprietária da Vikell Catálogos, Vivian Santana, está otimista com a perspectiva. A loja é especializada em cosméticos, no Centro de São Bernardo. “Já estamos com procura antecipada para os nossos produtos, desde itens específicos aos kits que são montados com linhas de mercadorias diversas”, comentou.

De acordo com a empresária, a previsão é de crescimento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. Segundo ela, a loja está preparando cerca de 40 tipos de cestas de produtos de diversos preços. As promoções vão a partir de R$ 30,00 para os individuais a kits por R$ 150,00. A linha de artigos inclui maquiagem, perfumes, batom, máscara de cílios, creme hidratante, entre outros, de diversas marcas. Vivian estima que o tíquete médio para a data ficará em torno de R$ 150,00.

Se preparar para a ocasião em função do movimento é estratégia essencial para os bons resultados do negócio. “Quanto mais cedo, melhor! Aqui, ficamos de olho na promoção dos fornecedores para ter bons preços e montar os kits. Assim conseguimos elaborar uma cesta atrativa que contemple bom preço e variedade. Conforme a oferta, podemos combinar um tipo de sabonete com determinado perfume”, revelou.

A ACISBEC recomenda que os lojistas façam campanhas personalizadas para atrair e fidelizar os clientes. O mês romântico impulsiona setores como vestuário, calçados, perfumes, chocolates, além de jantares e viagens curtas.