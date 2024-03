ACISBEC estima aumento de 3% nas vendas do comércio com ovos de Páscoa e chocolates

A expectativa da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) para o movimento de vendas na Páscoa deste ano (31) é de aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A projeção é baixa, porém com crescimento. Parte do calendário do varejo para datas comemorativas, o período é considerado importante para alavancar as vendas de produtos sazonais.

A Chocolates Lugano São Bernardo é um dos termômetros do setor neste período. Aberta há um ano – a inauguração ocorreu no dia 8 de abril de 2023, um dia antes da Páscoa na época -, a expectativa é positiva, embora não haja parâmetro de comparação.

De acordo com a proprietária Daniela Benages, esta será praticamente a primeira Páscoa que ela considera de verdade para a loja. No entanto, ela está otimista com a previsão de aumento estimado pelo setor de 13% a 15% em relação ao ano passado.

“Não temos essa comparação, mas considero boa a previsão do segmento. Trata-se de um período muito importante que envolve família, emoção e criança. E, principalmente, depois da pandemia, as pessoas querem ficar juntas e comemorar. Além disso, os ovos de chocolate são tradição”, explicou.

A loja já está preparada com ambiente temático e totalmente decorada para receber o consumidor. “O movimento maior ocorre na Semana Santa, na véspera ou no dia da Páscoa quando até estendemos o horário de funcionamento. Mas, já comecei a ter movimento de vendas e encomendas de ovos de chocolate”, contou.

Segundo a empresária, além de ovos de Páscoa, a loja tem itens de linha de chocolate, e também é cafeteria com produtos que agregam ao faturamento.

Além disso, ela promove ações como oficinas temáticas para crianças que incrementam o movimento. Neste mês será realizado o Mini Chef Páscoa, de manuseio de chocolate, confeitos para decorar casinha de bolacha e cupcakes. As atividades serão nos dias 16, 23, 29 e 30 de março, em dois horários, às 10h30 e 14h. É limitada em cerca de 15 crianças por turma.

Produtos da época – Desde os tradicionais ovos de chocolate, passando pelos bolos, colombas, pescados, bacalhau, azeites, cestas, vinhos e bichinhos de pelúcia, o comércio de São Bernardo do Campo já traz nas gôndolas e prateleiras os produtos característicos, que chamam a atenção do consumidor. Nas redes de varejo, corredores e ilhas de ovos de chocolate são estratégias de pontos de venda para atrair o consumidor com ovos coloridos, de tamanhos e sabores variados

“A Páscoa é sempre uma boa data para o comércio, especialmente o especializado. No geral, a previsão é otimista, porém com cautela. Nesta época há sempre o apelo do presente, da lembrança e do afeto, o que leva o consumidor às compras”, explica o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

De acordo com o dirigente, o crescimento das vendas, entretanto, também é combinação de ações que incluem política de preços, variedade de produtos, investimento em marca própria, negociação com a indústria e forte exposição de mercadorias.

A previsão da Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates Amendoim e Balas) para a Páscoa 2024 é de crescimento de 15% na fabricação de ovos e itens característicos do período. A justificativa é a inflação controlada e PIB (Produto Interno Bruto) em crescimento.