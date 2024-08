ACISBEC estima aumento de 10% nas vendas no Dia dos Pais no domingo (11)

A expectativa de vendas no comércio de São Bernardo do Campo nesta semana que antecede o Dia dos Pais, no domingo (11), é de aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo previsão da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). A data é considerada importante para o varejo porque abre a agenda comemorativa do segundo semestre, tradicionalmente a melhor do ano.

De acordo com o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, a maioria dos filhos e esposas pretende presentear os pais com um ticket médio estimado em R$ 245,00. “Bom atendimento e experiências que agreguem valor são decisivas no processo de escolha. O consumidor está atento e realizando pesquisas, principalmente no ambiente on-line, antes de encontrar o melhor presente”, finaliza.

O apelo emocional estimula diversos segmentos do comércio, principalmente os voltados aos artigos masculinos como vestuário, calçados, perfumaria, eletroeletrônicos, artigos esportivos, livros, entre outros. A comemoração coincide com as liquidações de artigos de inverno, o que contribui para gerar um ambiente de oportunidades de compras a preços mais acessíveis.

“O nosso comércio tem uma gama de possibilidades para diversificar ofertas e atrair mais clientes. Por isso, incentivamos o consumo local para fomentar a nossa economia, gerar emprego e renda. Somos uma cidade que desperta o interesse de investimentos tanto que tivemos a inauguração do Outlet Imigrantes, além de ser uma variedade de lojas que atrai o turismo de compra.”, considera Moura Júnior.