ACISBEC entrega troféu comemorativo para a Construtora Patriani

O presidente da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), Valter Moura Júnior, prestigiou a Construtora Patriani com a entrega do troféu comemorativo e um certificado pelos 80 anos da ACISBEC, fundada em 27 de setembro de 1944. O símbolo foi recebido pelo presidente da empresa, Bruno Patriani.

O encontro aconteceu na sede da Construtora Patriani, na tarde de segunda-feira, dia 16. Também participaram os diretores da ACISBEC, João Luiz Mencarelli e Laércio Giglioli.

Trata-se de um reconhecimento pela atuação da empresa no Grande ABC e que contribui com o desenvolvimento econômico local, segundo Valter Moura Júnior. “A escolha teve o critério de reconhecer empresas que valorizam a nossa cidade e que criam empregos e geram renda para as famílias”, afirmou o dirigente. Recente empreendimento imobiliário da construtora é no Bairro Nova Petrópolis, vizinho da ACISBEC.

Sessão Solene – Além da Patriani, outras empresas da cidade foram homenageadas com o troféu comemorativo e que foi relacionado com as atividades de cada uma, entre pequenas, médias e grandes empresas; prestadores de serviços, fornecedores e parceiros, entre outros.

A ACISBEC recebeu homenagem na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, dia 10 de setembro, durante Sessão Solene, pelo segundo ano consecutivo, em comemoração ao seu aniversário de 80 anos, que serão completados em 27 de setembro. Na oportunidade, a ACISBEC também homenageou outras empresas, outorgou a Medalha Valter Moura, o troféu e certificado para as que se destacaram em suas atividades durante o ano.

A solenidade na Câmara dos Vereadores ocorreu pelo segundo ano consecutivo e se trata de projetos aprovados, conforme Resolução nº 3.376 de 22 de março de 2023 e Resolução nº 3.377 de 5 de abril de 2023, ambas de autoria do vereador Danilo Lima.