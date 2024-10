ACISBEC é ponto de encontro de programa de inovação com 25 empresas do ABC

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) integra o programa ALI (Agente Local de Inovação) subsidiado pelo Sebrae ABC com a participação de 25 empresas do ABC. A Associação é um dos pontos de encontro presencial dos participantes. O objetivo da iniciativa é promover acompanhamento gratuito, oferecer soluções inovadoras, orientar sobre os problemas e desafios enfrentados pelas gestões.

De acordo com o Agente Local de Inovação do Sebrae ABC, André Ricardo da Silva, o atendimento é realizado durante seis meses e o que está em andamento termina em dezembro deste ano.

“A meta é aumentar em 8% o faturamento das empresas e em 22% a produtividade”, explicou. De acordo com ele, o ciclo passado do programa ultrapassou a meta tendo sido 10% em faturamento e 23% em produtividade.

“Meu papel é ser um facilitador para empresários da Região na condução da metodologia do programa”, reforçou.

Apoio – Durante esse período são realizadas cinco reuniões individuais e mais três reuniões coletivas. “O processo começa com um diagnóstico completo das habilidades e carências da empresa, seguido pela identificação dos principais problemas enfrentados. A partir disso, priorizamos as questões mais críticas e buscamos a solução ideal para corrigi-las. Essa solução é testada em menor escala, e junto ao empresário, desenvolvemos um plano de ação que viabiliza a transformação necessária”, afirmou Silva.

Além dessas reuniões individuais, os participantes também compareceram em encontros na ACISBEC e em outros coletivos no SEBRAE, onde assistiram a palestras, participaram de dinâmicas e networking com outros empresários.

O programa ALI é um produto do Sebrae, que existe há 15 anos, e contabiliza na Região do ABC, o atendimento a 150 empresas sem qualquer custo. Podem participar microempresas e empresas de pequeno porte, de todos os segmentos, comércio, indústria e serviços, com CNPJ ativo e com sede no Grande ABC. O objetivo do programa é ajudar as empresas a buscarem os melhores resultados na produtividade.