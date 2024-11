ACISBEC destaca A Virada (de chave) nos negócios para sobrevivência das empresas

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) sediou na noite de quarta-feira (27), o evento A Virada, já na reta final da programação presencial do ano. O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, participou como convidado e palestrante com o tema o Poder do Networking”. O encontro reuniu mais de 70 pessoas.

O objetivo da iniciativa foi apoiar empreendedores em geral a profissionalizar a atividade por meio de gestão. Realizado pelos empresários Jaqueline Souza e Matheus Bueno, o evento teve como tema A Virada, que faz uma alusão à frase de efeito ´virar a chave´, o que significa mudar totalmente o rumo do negócio. “Estamos falando de empresário para empresário”, disse Matheus Bueno.

Valter Moura Júnior trouxe uma palestra dinâmica e interativa para demonstrar a força do networking no rumo dos negócios. Usando o exemplo de vida profissional e pessoal, ele contou que está presidente da Associação não por acaso. “Faço network profissional há mais de 20 anos e descobri que relacionamento se faz a todo momento. A minha trajetória me credenciou, com o apoio da diretoria, a ocupar o cargo onde estou”, disse em sua palestra.

O dirigente usou o recurso de Inteligência Artificial, que mostrou por meio de vídeo sua imagem ainda jovem com um discurso atual. Ele lembrou a importância do Núcleo Jovens Empreendedores, criado por ele há 20 anos, para promover lideranças e desenvolver profissionais. Além disso, Moura Júnior ressaltou eventos realizados com grande impacto na cidade como a Expo-ACISBEC, no então Pavilhão Vera Cruz, em 1994.

Inspirador – O momento de maior expectativa do evento ocorreu com o fechamento da palestra da empresária e mentora, Jaqueline Souza, que lidera nove empresas desde o início da sua carreira há 14 anos. Com o tema Transformando desafios em faturamento, ela fez um discurso motivador para incentivar empreendedores e profissionais a aumentar o faturamento e virar a chave no próximo ano com atitudes e ações, como exemplificou. “Nós, na empresa, deixamos de somente falar para, de fato, fazer”.

Jaqueline validou como exemplo, de forma resumida, alguns de seus métodos para liderar nove empresas com sucesso. “Não é somente a forma operacional, a estratégia e a inovação são essenciais. Eu domino um time comercial campeão e garanto que há três pilares fundamentais. É necessário, em primeiro lugar ter bons vendedores, em segundo que tenham ambição de vendas e por fim, que sejam pessoas treináveis. Eu ensino pelo exemplo”, justificou.

Matheus Bueno destacou Lucro e liberdade, as alavancas para vender mais. “É necessário estudar gestão e nesse sentido, procuramos ajudar, seja a micro, pequena ou média, todas precisam dessas estratégias. Qualquer uma exige ajuda externa e esses eventos têm esse propósito. O objetivo é sempre o resultado, mas o caminho precisa de bases fundamentais, e o primeiro pilar a ser considerado é a cultura a ser implantada. O jeito da empresa deve ser o do dono, a orientação deve partir dele. Se ele quer que a empresa seja reconhecida pelo bom atendimento vai ter que dar esse direcionamento”, explicou.

Exposição – Além das palestras, a programação contou com exposição de empreendedores convidados no saguão de entrada da ACISBEC. Eles apresentaram seus produtos e serviços, participaram com depoimentos a respeito da sua atividade e assistiram às palestras. No total foram 13 expositores.

O presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, também prestigiou o evento. “A troca de experiência entre empreendedores é importante e vejo que o evento hoje vai possibilitar que saiam daqui com mais aprendizado”, comentou.

O Sicredi, cooperativa de crédito, de São Bernardo, foi o principal patrocinador do evento.