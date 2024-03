ACISBEC apresenta perspectiva de investimento para empresas em 2024

As perspectivas de investimentos, o panorama do mercado financeiro e aspectos da economia interna e mundial foram a tônica de evento realizado na manhã desta terça-feira (12) na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). Promovido pela TED3 Investimentos, com sede em São Bernardo do Campo, a empresa é vinculada ao Banco BTG Pactual.

O tema Onde Investir 2024 foi apresentado pelos sócios Diego Lucas Graciano, Thiago Bassani de Miranda, Emil Gualter Stade. “Nosso objetivo é orientar e apoiar investimentos sobre a perspectiva do banco BTG. Há novas mudanças no mercado em relação produtos financeiros. São novidades que o investidor ainda não conhece e por isso, é necessário atualizá-lo”, disse o sócio Diego Lucas Graciano.

Em relação ao cenário macroeconômico, ao mercado internacional e ao Brasil, os consultores alertaram: “a perspectiva de inflação nos Estados Unidos é alta. Já no Brasil, o índice está controlado e a expectativa é a de seguir em queda”, explicaram.

Com esse cenário, Thiago Bassani de Miranda disse que o Brasil é a bola da vez para atrair investimentos. “O país está em uma fase emergente pelo controle da inflação e da taxa de juros, o que traz segurança para o cliente. Além disso, não está no centro geopolítico da guerra”, afirmou.

De acordo com Emil Gualter Stade, a economia brasileira mostra um importante avanço, com perspectiva de estabilização. “Explicamos que é importante o investidor saber qual é o seu perfil porque temos um portfólio à disposição para atender às suas necessidades e trazer o melhor retorno”, completou.

Para o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, esse tipo de evento é importante porque ajuda o associado e os empreendedores em geral. São informações fundamentais para o bom andamento dos negócios. O nosso espaço está à disposição e quanto mais possibilidades network, melhor para todos!”, frisou.