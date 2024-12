ACISBEC abre as portas para startup e incentiva inovação na cidade

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) abriu as portas para um novo modelo de negócio, uma startup, que chega com uma proposta inovadora. Dentro de um espaço na Associação, a Blue Fleet, startup de desenvolvimento de tecnologia específica para locadoras de veículos, inaugurou a nova estrutura na primeira semana de dezembro.

O objetivo da ACISBEC é promover parceria, desenvolver a inovação e trazer para São Bernardo do Campo empresas do setor tecnológico.

“A inovação é o ambiente em que todos precisam investir para o próprio desenvolvimento. Temos aqui um modelo de startup de sucesso, que traz experiência e credibilidade, pois é uma empresa que tem a chancela do Google for Startups, Sebrae for Startups e Associação Brasileira de Startups. E, além disso, queremos potencializar esse tipo de negócio e trazer empresas da área tecnológica para a cidade”, explica Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

Os sócios proprietários e cofundadores, Dennys Lemos, CEO e Erik Scudeler, CTO, fundaram a Blue Fleet em 2019 e trouxeram a expertise de mais de duas décadas em tecnologia, além de já terem realizado a venda de outras operações.

De casa nova – A Blue Fleet mudou para a ACISBEC em busca de maior espaço para o seu crescimento. Instalada em área maior do que o endereço anterior, atualmente tem cerca de 400 clientes nos 26 estados brasileiros e 30 funcionários.

“Estamos muito felizes em estar aqui, não apenas por termos sidos bem recebidos, mas pelo que representa a nossa associação com uma entidade tradicional e nós uma empresa contemporânea, que traz uma nova proposta e busca a inovação que é a tendência do mercado. Ou seja, são dois modelos necessários um para o outro”, explicou o CEO, Dennys Lemos.

Crescer 125% – No espaço do primeiro andar, o ambiente contempla a estrutura administrativa, mas também áreas colaborativas para brainstorms, reunir grupos, gerar ideias e soluções. Os proprietários, no entanto, contam com um time qualificado: equipes de Sucesso do Cliente, Atendimento, de Recursos Humanos, Desenvolvimento de Produto, Financeiro, Administrativo e Comercial

A meta de crescimento, entretanto, é agressiva. Os sócios, Dennys e Erik, preveem aumentar o faturamento em 125% e chegar a 50 funcionários até o fim de 2025.

“Como muitas startups, a Blue encontrou uma forma de hackear o crescimento, somos uma empresa de tecnologia e usamos isso para chegar aos nossos leads e clientes. Temos grande visibilidade por ser uma das startups do Google for Startups no Brasil, a maior multinacional de serviços online, conhecida pelo seu mecanismo de busca”, enfatizou Dennys.

Empresa de veículos familiares – A proposta da Blue Fleet é ajudar as locadoras a digitalizar a sua operação, serviço tão necessário para agilizar o atendimento. Em geral são empreendimentos de origem familiar, da segunda ou terceira geração que veem a necessidade de implantar processos e soluções digitais, segundo os empresários. As três grandes locadoras do país já têm a implementação de toda a tecnologia, segundo eles.

“Quando o cliente vai na pequena e média locadora, ele também quer agilidade e não ficar preenchendo papel. Oferecemos a solução e resolvemos o problema, entre tantas funcionalidades que o nosso sistema oferece de forma completa que inclui módulos de contas a pagar e receber, contratos, portal do cliente, integrações com diversas tecnologias e soluções do mercado. O nosso objetivo é ajudar justamente o pequeno e médio empreendedor, adicionando tecnologia ao dia a dia da locadora e diminuindo a competição assimétrica em relação as três grandes locadoras do Brasil.”, explicou Erik.

De acordo com eles, a expertise que trouxeram de experiências anteriores foi fundamental. “Já atuamos oferecendo serviços para as locadoras de veículos. Olhamos para esse mercado com sabedoria e com a Blue desenvolvemos um produto específico e estratégico para conquistar este segmento. No primeiro e no segundo ano, conseguimos as primeiras locadoras e de lá pra cá tivemos aporte de capital do Google, o que deixou o nosso produto ainda mais relevante. Isso nos trouxe grande credibilidade perante os concorrentes que estão há 20 anos no mercado.”, disse Dennys.

Segundo os sócios, a Blue Fleet utiliza o conceito de máquina de vendas, o que diferencia a startup de seus concorrentes. “Nós não precisamos prospectar os clientes, eles nos acham e oferecemos um produto em constante evolução”,