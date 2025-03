ACISA sedia palestra sobre o poder da inteligência emocional

Com a proposta de auxiliar as pessoas a identificarem e superarem crenças limitantes que impactam diretamente seu desempenho e resultados na vida profissional e pessoal, a psicanalista Patrícia Azevedo ministrará uma palestra na terça-feira (15 de abril), às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

Com o tema “Destruindo a autossabotagem”, a palestrante abordará a diferença entre força de vontade e força de compromisso; como o cérebro busca evitar mudanças e manter padrões automáticos; crenças e programação mental; o poder da inteligência emocional e sua utilização como diferencial para liderança, tomada de decisões e gestão de conflitos, além de exercícios de reprogramação mental.

Patrícia Azevedo é fundadora do Instituto de Neurociência e Hipnose Avançada, hipnoterapeuta, coach, master em PNL, terapeuta de reprocessamento generativo e mestranda em Neurociência e Cognição.

A palestra é gratuita e os interessados deverão fazer previamente a sua inscrição no link bit.ly/CCN-15Abr25 e, quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia do evento, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André.