ACISA sedia palestra gratuita sobre análise comportamental

O poder transformador do autoconhecimento através da análise de perfil comportamental é o tema que abrirá a programação 2025 de palestras gratuitas da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, promovidas por meio da Academia de Negócios e Inovação.

O evento acontecerá na quarta-feira (5 de fevereiro), às 19 horas, no Centro de Capacitação e Negócios ACISA e será comandado pela empresária Tatiane Lavelly, bacharel em Administração, mastercoach de empreendedores e com vasta experiência em estratégias de crescimento e desenvolvimento de negócios.

Os interessados deverão fazer previamente a sua inscrição no link: bit.ly/CCN-05Fev25 e, quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia da palestra, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André, por meio da Feasa – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.

Tópicos da palestra:

Quem criou a teoria da análise de perfil

Sua importância

Funcionamento

O que a teoria mede

Explicação dos quatros tipos de perfis

Análise de perfil que resgata relacionamentos profissionais e pessoais

Gráfico da análise de perfil