ACISA recebe a visita do presidente eleito do Rotary Club Internacional

Na última sexta-feira (25 de outubro), Mario Cesar Martins de Camargo, presidente eleito do Rotary Club Internacional, visitou a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

Na ocasião, o rotariano falou das viagens que realizará pelo mundo durante o seu mandato e da missão de trazer novos investimentos para alavancar o desenvolvimento econômico.

“Não só devemos ajudar nas questões humanitárias, mas também incentivar o empreendedorismo, pois somente cuidamos de um povo quando a economia está saudável. É preciso desenvolvermos parcerias comerciais e, para isso, o Rotary possui grande força para conectar empresas visando a geração de novos negócios”, destacou Mario Cesar Martins de Camargo.

Já o presidente da ACISA, Evenson Robles Dotto, lembrou que a eleição de um empresário de Santo André para um cargo tão importante fará com que o nome da região do Grande ABC ganhe ainda maior projeção internacional. “Somos uma cidade pujante e, tenho a certeza, que o novo presidente do Rotary Club Internacional fará uma excelente gestão e trará bons frutos para a nossa economia local”.