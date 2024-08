ACISA promove palestra sobre liderança de alto impacto

A capacitação é um dos fatores que refletem diretamente no sucesso de um negócio e, com essa premissa, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, por meio da Academia de Negócios e Inovação, realizará uma palestra gratuita sobre a liderança de alto impacto.

Sob o comando da coach Vânia Rauti, o evento acontecerá no ambiente virtual, no dia 13 de agosto (terça-feira), às 17h, com transmissão pelo canal YouTube.com/ACISASA.

Segundo a palestrante, que possui MBA em Transformação Pessoal & Desenvolvimento Humano e pós-graduação em Psicopedagogia, o objetivo central é capacitar os participantes a assumirem um papel ativo em suas vidas e carreiras, promovendo o protagonismo pessoal e profissional. “Através de exemplos e histórias, serão oferecidos insights e estratégias para que os indivíduos possam desenvolver uma mentalidade de alta performance empresarial, identificar e perseguir seus objetivos com determinação e eficácia, além de superar desafios e obstáculos com resiliência”, completa.