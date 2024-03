ACISA promove palestra gratuita sobre Síndrome de Burnout

Com o propósito de levar informações importantes aos empresários sobre temas que pautam o atual mundo corporativo, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André promove periodicamente eventos gratuitos, virtuais e presenciais.

No próximo dia 12 de março (terça-feira), às 16 horas, em parceria com a Rede D’or, será transmitida pelo canal YouTube.com/ACISASA a palestra Saúde mental: Burnout, com Tatiana Tognolli Bovolini. A palestrante é mestranda em Saúde Coletiva pela FMABC, possui título de especialista em sexualidade pela Sbrash (Brasil) e ESSM (União Europeia), é psicóloga Hospitalar Docente de Psicologia em cursos de pós-graduação e MBA em Gestão de Saúde.

A Síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento profissional é considerado um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e também para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.