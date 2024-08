ACISA promove evento exclusivo para contadores e advogados

No próximo dia 5 de setembro (quinta-feira), às 8h, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – realizará um evento exclusivo para contadores e advogados e totalmente gratuito.

Com apoio da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (Aescon – Grande ABC) e o Sindicato dos Contabilistas de Santo André (Sincosa), o evento Café com contadores – novos caminhos contábeis envolverá uma palestra com Marcio Moroni, que abordará a influência da IA na contabilidade, inovação e competitividade e oportunidades para RH.

O palestrante é graduado em Administração com pós-graduação em MBA de Gestão Empresarial, criador e facilitador do Treinamento da Assertividade Profissional, empreendedor desde 1989, co-autor do livro Empreendedor para empreendedor e, desde 2000, é facilitador do seminário Empretec (ONU/Sebrae).

Os profissionais interessados em participar do evento deverão fazer previamente a sua inscrição por meio do link: bit.ly/Café-05Set24. A palestra é gratuita, mas quem puder colaborar com o programa ACISA Solidária, na ocasião serão arrecadados produtos de higiene e limpeza que serão encaminhados para as instituições de Santo André, por meio da Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.