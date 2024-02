ACISA promove evento com foco em exportação

Com a finalidade de apresentar aos empresários o programa Exporta SP, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e executado pela InvestSP, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – sediará na terça-feira (20 de fevereiro), às 8h30, uma palestra com o especialista Rafael Cavalcante.

Durante o evento, que será realizado no Centro de Capacitação & Negócios da ACISA, situado na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, os participantes poderão tirar suas dúvidas sobre o Programa Paulista de Capacitação para Exportações, um treinamento para exportação totalmente gratuito e que está com inscrições abertas para uma nova turma. Podem participar micro, pequenas e médias empresas, startups e produtores rurais que estejam interessados em exportar seus produtos e serviços.

Rafael Cavalcante é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, especialista em Economia aplicada a Negócios pela Fundação Getulio Vargas e graduado em Relações Internacionais pela USP. Possui larga experiência em pesquisas de mercado, negócios internacionais, mapeamento de barreiras técnicas e de informações estratégicas de mercados, além de ter atuado com organizações internacionais por meio do Programa de Capacitação Acadêmica da Missão Permanente do Brasil junto à ONU, em Nova York.

Para participar da palestra, o interessado deverá fazer gratuitamente a sua inscrição por meio do link: https://bit.ly/ExportaSP-2024