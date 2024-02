ACISA promove 1ª edição de 2024 do Café com Networking

Com a proposta de promover a geração de negócios e o desenvolvimento econômico, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André promoverá a primeira edição de 2024 do Café com Networking. O evento está programado para a terça-feira (27 de fevereiro), às 9 horas, no Centro de Capacitação & Negócios da ACISA, localizado em sua sede.

Segundo o gerente comercial, Rone Cruz, trata-se de uma oportunidade para o empresário expandir a sua rede de contatos em um ambiente descontraído e amigável. “Reserve o seu lugar e prepare-se para uma manhã repleta de boas conversas e novas conexões”, ressalta.

Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/Cafe-com-Networking-Fev-2024. No dia do evento, a organização solicita que cada participante doe um 1Kg de alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens arrecadados para as instituições de Santo André que apoiam as famílias em vulnerabilidade social.