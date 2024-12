ACISA prevê crescimento de 12% nas vendas durante o período de Natal

O Natal continua sendo a data mais importante do varejo nacional e a previsão, segundo a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, é um crescimento na ordem de 12% nas vendas em relação ao mesmo período de 2023.

“Após a quitação de dívidas com a primeira parcela do 13º salário, o consumidor deverá ir às compras nesta última semana que antecede o Natal e acreditamos que a maior procura seja por presentes mais pessoais, como vestuário, calçados, perfumes e acessórios, e não pelos itens de maior valor agregado, como eletrodomésticos, eletrônicos e linha marrom, mais procurados durante a Black Friday”, destaca Evenson Robles Dotto, presidente da ACISA.

Como forma de contribuir ainda mais com os comerciantes locais, a Associação Comercial mantém a campanha permanente Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro! e um e-book no seu portal www.acisa.com.br com várias informações e dicas de como os empreendedores podem utilizar com sucesso as plataformas digitais.

No canal do YouTube ACISASA também é possível encontrar uma verdadeira biblioteca virtual com lives e palestras sobre diversos temas do mundo corporativo e vários podcasts, que podem ser acessados no portal da ACISA, no App ACISA e nas demais plataformas de streaming.