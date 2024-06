ACISA prevê aumento de 9% nas vendas do Dia dos Namorados

Neste ano, na cidade de Santo André, as vendas para o Dia dos Namorados deverão apresentar aumento em torno de 9%, em relação a 2023, segundo a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

“Estamos otimistas com o comércio, haja vista que é uma data importante para o varejo, pois não são apenas os namorados que comemoram, mas também os casados. Além disso, a cidade vem se tornando um grande polo gastronômico e acreditamos que o movimento nos restaurantes deverá seguir uma projeção ainda maior, na ordem de 30%”, destaca Evenson Robles Dotto, presidente da ACISA.

Os produtos mais procurados para o público feminino devem ser itens de perfumaria e cosméticos, vestuário, chocolates e flores. Já entre o público masculino, a aposta fica por conta de vestuário, perfumaria e artigos esportivos.

A fim de apoiar o varejo local, a ACISA possui uma campanha permanente de incentivo ao comércio da cidade, que é ação Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro! Além de intensificar a sua divulgação nas principais datas do varejo, a entidade disponibiliza no portal www.acisa.com.br várias dicas de como ingressar no mercado eletrônico, como utilizar corretamente o WhatsApp Business e um e-book com orientações práticas de e-commerce.